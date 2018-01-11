Cimri.com, gözünü yurtdışına dikti

E-ticaret tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüyor. 2016’yı 30,8 milyar TL ile kapatan e-ticaret sektörünün 2017’de 40 milyar TL’nin üzerine çıktığı söyleniyor. Sektörün büyümesi, online perakende platformlarının artması ve geleneksel perakendecilerin de e-ticaret alanında daha aktif hale gelmesi tüketicinin online alışveriş yaparken karşılaştırmaya ihtiyacını daha da artırıyor. Bu sene kuruluşunun 10’uncu yılını kutlamaya hazırlanan Cimri.com, bu ihtiyacın çözümüne odaklanan bir platform. Aranılan ürünleri, alışveriş sitelerinin hangi fiyatlarla sunduğunu listeleyen Cimri, geçen yıl bir dijital dönüşümle daha kullanıcı dostu bir platform haline geldi. Buna paralel olarak aylık ziyaretçi sayısı 5.8 milyona ulaşırken, 276 olan mağaza sayısını ise 400’ün üzerine çıktı. Bugün 9 ana ve 2 bin 100 alt kategoride karşılaştırma fırsatı sunan şirket yakın zamanda platform üzerinden, kitap, otomotiv, tatil ve uçak bileti karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlayacak.

2018’de mobil uygulamalarını da tüketicinin kullanımına sunacaklarını anlatan Cimri.com Genel Müdürü Serkan Koç, 2018’de Cimri.com, reklamlarını bazı mecralarda göreceğimizin de bilgisini veriyor. Koç, 2019 hedeflerinin ise platformu yurtdışına taşımak olduğunu söylüyor.

2017 NASIL GEÇTİ?

Cimri.com, online satılan pek çok ürünün karşılaştırılmasının yapılmasına olanak sağlayan bir karşılaştırma platformu. Fiyat, kargo, taksit, ürün gibi pek çok karşılaştırma yapılabiliyor. Ancak geçen yıl trafiğin yüzde 79’unun cep telefonu üzerinde geldiği görülüyor. Öncelikle organik trafiğe önem verdiklerine ve kategorileri 9 ana başlıkta topladıklarını anlatan Serkan Koç, bu şekilde organik trafiği 2.5 katına çıkardıklarını söylüyor. Bu mağaza satışlarına da yansıyor. Yıl sonunda mağaza tarafındaki satın alma oranlarını 2 katına çıkardıklarını ifade ediyor.

Geçen yıl sitenin mobil ara yüzünü de yenilediklerini ve yeni teknolojiler kullanarak mobilde site açılış hızını artırdıklarını ifade eden Koç, “Yaptığımız bu yatırımla mobilde organik trafiğimizi yüzde 50 artırdık. Bugün ziyaretçilerimizin yüzde 60’ı mobilden geliyor. Mobil geliştirmemizle Google’da başarı hikayesi olduk diye konuşuyor.

Ayrıca bir yılda karşılaştırma yapılan mağaza sayısı 276’dan 400’ün üzerine çıkarken, fiyat alarmı, tavsiye sistemi gibi farklı ve müşterilerin ihtiyacını çözecek ek hizmetler de verilmeye başlanmış.

GELECEK HEDEFLERİ

Yakın zamanda masaüstü web sitelerini de yenilediklerini ve bazı önemli işbirlikleri ile büyümelerini daha da hızlandırmaya çalışacaklarını söyleyen Serkan Koç, gelecek hedeflerini ise şöyle anlatıyor:

“Biz bu yıl içinde platforma farklı ürün ve hizmetlerde karşılaştırma yapılmasını sağlayacağız. Ürün sayısını mevcudun 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yeni kategoriler ekleyeceğiz, otomotiv ve kitap gibi. Tatil ve uçak bileti karşılaştırmasını ise global bir entegratör ile yapacağımız işbirliği çerçevesinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl itibariyle müşterilerimize kişiselleştirilmiş sayfa sunmalı hedefliyoruz. 2018’de mobil uygulamamızı tüketicinin hizmetine sunmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bir başka isteğimiz bu işi karşılaştırmadan çıkarıp, ihtiyacı listeleyen bir platforma dönüşmek. 2019 hedefimiz ise platformu yurtdışına açmak.”

Karşılaştırma siteleri, müşterilerine zaman ve para tasarrufu sağlamanın yanı sıra mağazalar açışından da pazar yerleri gibi önemli bir rol model üstleniyor. Cimri sayesinde mağazalara rafineri edilmiş müşterilerin yönlendiğini dile getiren Koç, 2018’de bir başka planlarının ise farklı mecralarda reklam yapmak olduğunun altını çiziyor.