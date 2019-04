Comparex, markasını SoftwareONE adıyla yeniledi

Platform, çözüm ve servis alanlarında global lider SoftwareONE, dünyanın dört bir yanında SoftwareONE Group çatısı altında Comparex adıyla faaliyet gösteren iş birimlerinin 1 Nisan itibarıyla marka ismi değişikliğine gideceğini açıkladı. ComparexTurkey'in de dahil olduğu toplam 35 kurum, yeniden markalama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hizmet sunduğu pazarlarda SoftwareONE markasıyla yer alacak.

Comparex markasında yapılan değişimin, 1 Şubat 2019 tarihinde SoftwareONE'ın Comparex'i satın alım sürecinin tamamlanmasının ardından devam eden entegrasyonun bir parçası olduğu duyuruldu. İki şirketin ortak marka adı altında bir araya gelmesinin ardından SoftwareONE, yazılım ve yönetilen servisler alanındaki uzmanlığını daha da derinleştirip, yenilikçi bulut ve teknoloji çözümlerine öncülük ederek kurumların dijital dönüşümünde güvenilir iş ortağı olmaya devam edecek.

"Her geçen gün daha kompleks hale gelen bir iş dünyasında, müşterilerimiz için her şeyi basitleştirmek için çalışıyoruz ve basitlik tek bir isimle başlıyor." diyen SoftwareONE CEO’su Dieter Schlosser, "Grup çatısı altında 90 ülkede faaliyetlerini sürdüren tüm varlıklarımızı tek bir isim altında toplayarak, global ölçeğimizi öne çıkarıyoruz. Bir yandan da bir çözüm ve servis sağlayıcı olarak yerel desteğimizi sürdürüyor, müşterilerimizin her zaman yanında yer alan uzman ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Yeni marka çatısı altında Türkiye’nin bulut dönüşümüne öncülük etmeyi sürdüreceklerini kaydeden SoftwareONE Turkey CEO’su Irmak Pakdemir, “Comparex Turkey’in başarı yolculuğu, bu birleşme sonrasında SoftwareONE adıyla devam ediyor. 10 milyar Euro’luk büyüklüğü ile dünyanın en büyük Microsoft ve bulut servisleri satış partnerini Türkiye’de temsil etmek bizim için gurur ve mutluluk vericidir.” diye ekledi.

SoftwareONE, Comparex adıyla kurumlar ve iş ortaklarıyla yapılan tüm iş birliği ve sözleşmelerin, marka adı değişimi sonrasında da geçerliliğini koruduğunu duyurdu.