D Yatırım Bankası'na genel müdür atandı

Doğan Holding, lisansını aldığı ve 2021’in ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeye hazırlandığı D Yatırım Bankası A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine deneyimli bankacı Hulusi Horozoğlu’nu getirdi.

Grubun e-ticaret ve bankacılık deneyiminden faydalanarak, dijital teknolojilerle donatılan bir yapıyla, üst düzeyde yatırım bankası hizmetlerini ve fonlamayı birlikte sunacak ve aynı zamanda KOBİ’lere yönelik önemli fintech ürünlerine yönelik çalışmaların planlandığı D Yatırım Bankası’nın Genel Müdürü olarak atanan Horozoğlu’nun, bankacılık sektöründe uzun yıllar hem yerel hem de uluslararası pazarlarda çok önemli deneyimleri bulunuyor.

Hulusi Horozoğlu kimdir?

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Hulusi Horozoğlu, kariyer hayatına aynı yıl Citibank’ta Yönetici Adayı Programında başladı. 2001-2004 yılları arasında Finansal Kurumlar Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Hulusi Horozoğlu, 2004 yılı itibariyle kariyerine HSBC’de devam etti. HSBC Türkiye’de Kurumsal Bankacılık Müşteri İlişkileri Müdürlüğü görevi sonrası 2005 yılında Citibank Türkiye’de Finansal Kurumlar ve Kamu Sektörü Kıdemli Müdürlük yaptı. 2006-2012 yılları arasında ise Citigroup Dubai’de Global İslami Bankacılık, Sendikasyonlar ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Direktörlüğü ile Suudi Arabistan ve Umman’dan sorumlu Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2012 yılında tekrar HSBC Türkiye’ye katılan Horozoğlu, 2014 yılına kadar Küresel Sermaye ve Borç Finansmanı Grup Başkanlığı görevini yerine getirdi. 2014-2016 yılları arasında Küresel Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. 2016-2018 yılları arasında ise HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra 2017-2018 yıllarında Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi Kurumsal ve Ticari Bankacılık Müşteri Yönetimi Bölge Başkan Vekili görevini de yürüttü. Horozoğlu, 2020 Eylül ayında D Yatırım Bankası A.Ş.’ye Genel Müdür olmasına kadar, 2018 yılından bu yana HSBC Dubai’de Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi, Bölge İş Geliştirme Başkanı olarak çalıştı. Horozoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.