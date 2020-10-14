Dataroid, İş Bankası'na hizmet verecek

Commencis Dataroid, büyük şirketlerin pazarlama ve ürün yöneticilerine tek bir platform üzerinden, müşteri etkileşimini analiz ederek yönetme olanağı sunuyor. Türkiye İş Bankası da farklı dijital kanallarda gerçekleşen müşteri etkileşim ve deneyimini anlık ölçerek, büyük veriye dayalı analizler yapmak ve gerçek zamanlı aksiyonlar almak için Dataroid’den yararlanıyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen yaptığı açıklamada, “Dijital teknolojileri ve analitik yöntemleri inovatif bir anlayışla kullanarak tüm temas noktalarında kusursuz ve güvenli bir müşteri deneyimi yaratmak her zaman önceliğimiz oldu. Bu öncelikle, müşterilerimize sunduğumuz çözümler ve yaşattığımız deneyimleri kişiselleştirilmiş bir bakış açısı ile doğru zamanda doğru içerikle tasarlamak için yapay zeka teknolojileri ve ileri veri analitik modellerinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Dijital kanallarda müşteri deneyimini izlemek, verileri analiz etmek ve doğru aksiyonları zamanında alabilmek bizim için çok kritik. İşCep mobil uygulamamızın 2007 yılında ilk geliştirme anından beri iş ortağımız olan Commencis’in sunduğu Dataroid platformuyla, davranışsal verilere dayalı gerçek zamanlı analiz yaparak müşterilerimizin dijital platformlardaki davranışları ve deneyimi hakkında içgörüler ediniyoruz. Bu içgörüler çerçevesinde müşterilerimizin zorluk yaşadığı anları tespit ederek işlemlerini sorunsuz tamamlamalarını sağlayacak aksiyonları hızlı bir şekilde alıyor ve onlarla doğru zamanda etkileşim kurabiliyoruz. 1,5 yıllık bir sürede Dataroid platformu ile 9 milyona yakın tekil dijital müşterimizin dijital platformlarımızdaki yolculuğunu analiz ettik. Geçtiğimiz yıldan bu yana 100’ün üzerinde bağlamsal aksiyon senaryosu ile 20 milyonu aşkın etkileşim yarattık. Bu etkileşimler sayesinde müşterilerimizin beklentilerini anında karşılayarak ve sorunlarına anlık çözümler yaratarak onlara pürüzsüz bir deneyim yaşattığımıza inanıyoruz.”

Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer ise iş birliği ile ilgili olarak şöyle konuştu: ”İş Bankası’yla dijital dönüşüm alanındaki iş birliğimiz, Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması olan İşCep’i birlikte hayata geçirdiğimiz günden bu yana devam ediyor. Dijital bankacılığın ivme kazandığı günümüzde, müşteri deneyimini anlık olarak ölçmeye ve iyileştirmeye yönelik çözümler, büyük veriye dayalı analizler, yapay zeka ve makine öğrenmesine dayalı teknolojiler giderek önem kazanıyor. Bu amaçla tasarladığımız Dataroid dijital altyapılara SDK’larıyla, çevrimdışı kanallara da hazır API’lerle kolay ve hızlı bir şekilde entegre olarak, tek bir platform üzerinden müşteri etkileşimini yönetme imkanı sağlıyor. Dataroid, Türkiye’deki bankacılık sektörü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak banka ortamlarında hizmet verebildiği gibi bulut çözümü de sunabiliyor. Bankacılık sektörü için büyük veriyi işleme bakımından son derece kapsamlı bir ürün geliştirdik. İş Bankası’nın kendi ortamında kurulu olarak çalışan Dataroid, İşCep’e login olan ve olmayan 10 milyondan fazla kullanıcının günlük 1 milyarı aşan aksiyonunu işleme kapasitesine sahip bir platform. Dataroid ile beraber, İş Bankası’nın en iyi müşteri deneyimini sağlama odağıyla devam ettiği çalışmalara katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Finansal teknolojiler, hava yolları, e-ticaret gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok büyük ve orta ölçekli şirket tarafından kullanılan Dataroid, 25 milyondan fazla kullanıcının dijital deneyimini şekillendiriyor.