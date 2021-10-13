Dataroid ve Intertech güçbirliği yaptı

İş birliği kapsamında Intertech müşterisi olan banka ve finansal kuruluşlar, dijital kanallarında gerçekleşen müşteri etkileşim ve deneyimini anlık olarak ölçmek, büyük veriye dayalı analizler yapmak ve gerçek zamanlı aksiyonlar almak amacıyla Dataroid platformundan yararlanabilecek.

Böylece, Intertech dijital bankacılık ve ödeme sistemleri sektöründeki yetkinliklerini geliştirme hedefini gerçekleştirirken, Dataroid de finans sektörü şirketlerinin pazarlama, ürün yöneticilerine ve teknoloji ekiplerine tek bir platform üzerinden müşteri etkileşimini analiz ederek yönetme olanağı sunacak.

Dataroid aracılığıyla Intertech müşterilerinin, kendi müşterileriyle etkileşimlerini analiz etmelerine aracılık etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Intertech CEO’su Ömer Uyar şöyle konuştu; “Bankacılık sektöründe çok önemli bir hizmet dağıtım kanalı durumuna gelen dijital bankacılık, beraberinde finansal teknoloji şirketlerinin sahip olduğu teknolojinin değerinin de anlaşılmasına yardımcı oldu. Pandeminin de etkisiyle dijital müşteri sayısında büyük artış yaşayan bankalar için müşterileriyle sahip oldukları tüm temas noktalarında güvenli ve mükemmel müşteri deneyimi yaratmak en önemli konulardan biri haline geldi. Intertech ve Dataroid çözümlerini birleştirerek bu alanda, sektöre güç kazandıracak bir yenilikle müşterilerimizin ihtiyaçlarına destek olabilmekten çok mutluyuz. 30 yılı aşkın tecrübemizle bir finansal kurumun dijital alanda ihtiyaç duyabileceği tüm ürün ve hizmetleri, ekosistemimize dahil ettiğimiz iş ortaklıklarımızla Intertech olarak uçtan uca sağlamanın heyecanını yaşıyoruz.”

Dataroid Kurucusu ve CEO’su Fatih İşbecer ise iş ortaklığı kapsamında şunları söyledi; “Günümüzde bankalar için dijital teknolojileri ve analitik yöntemleri, yenilikçi bir bakış açısıyla kullanmak, etkili ve kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak için vazgeçilmez unsurlardan biri haline geldi. Bankacılık sektörü için büyük veriyi işleme bakımından son derece kapsamlı bir ürün olan Dataroid, ürün ve teknoloji ekiplerine tek bir platform üzerinden yapay zekâ desteğiyle uygulama performans yönetimi ve etkileşim yönetimi imkânı sunuyor. Bu sayede, kullanıcıların dijital kanallarda tutundurulmasına, doğru iletişim yöntemleriyle yönlendirilmesine ve anlık kullanıcı yolculukları tasarlanmasına olanak tanınıyor. Finans sektöründe en yeni teknolojileri kullanarak, üstün kalitede çözüm ve hizmetler sunan Intertech ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle bankaların müşteri deneyimini güçlendirme çalışmalarına katkı sağlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iş birliği ile Türkiye’nin önde gelen bankalarının ihtiyaçlarını karşılayarak büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz.”

Finansal teknolojiler, e-ticaret, hava yolları gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok büyük ve orta ölçekli şirket ve start-uplar tarafından kullanılan Dataroid, 40 milyondan fazla kullanıcının dijital deneyimini şekillendiriyor.