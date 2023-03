Deprem, yaşam ve endüstri alanlarına ulaşmadan haber veriyor

Büyük, kullanması uzmanlık isteyen, ulaşılması zor ve pahalı sistemleri IoT servisler haline getirerek otomasyon sistemlerinin uzaktan yönetimini sağlayan HUBBOX, Keiretsu Forum Türkiye’den 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. HUBBOX deprem afetini daha deprem yaşam ve endüstri alanlarına ulaşmadan haber verecek sistemini Mart ayında hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Ürünlerinin çalışacağı platformların AR-GE sürecine 2015 yılında başlayan HUBBOX, büyük, kullanması uzmanlık isteyen, ulaşılması zor ve pahalı sistemleri IoT servisler haline getiriyor. HUBBOX öncelikle endüstriyel makine ve otomasyon sistemlerine uzaktan erişim sağlayan IoT cihazları üretiyor. Ancak müşterilerinin yönlendirmesi ve rakiplerinin de ek ürün ve hizmetler istemesiyle birlikte veri toplama sistemleri üzerine de ürünler geliştirmeye başladı.

2021 yılında ürünlerimizin seri üretimine başladık

HUBBOX’un geliştirdiği çözümlerin 80’dan fazla ülkede makine ve otomasyon sektörünün hizmetinde kullanıldığını belirten HUBBOX Kurucu Ortağı Mehmet Bilgi, “2018 yılında MVP ürünlerimizi test için birçok firmaya gönderdik. 2020 yılında ürünlerimizi makine ve otomasyon sektörünün kullanımına sunduk 2021 yılında ürünlerimizin seri üretimine başladık ve hala geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda HUBBOX Connect X1 ürünümüzle birlikte çalışacak veri toplama, uzak erişim ve sensör gateway gibi hizmetlerle makine ve otomasyon müşterilerimize hizmet veriyoruz.” dedi.

Depremi önceden haber verecek sistem

Depremi önceden haber veren sistemler geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Bilgi, “HUBBOX olarak ortağı olduğumuz EDİS Deprem ve Afet bilgilendirme sistemleri için ürettiğimiz IoT cihazlarımızla depremle ilgili ürünler üzerinde çalışıyoruz. 2023 ve daha öncesinde ülkemizin en acı sonuçlarla yüzleştiği deprem afetini daha deprem yaşam ve endüstri alanlarına ulaşmadan haber verebilen sistemler ve ürünlerimizi geliştiriyoruz. 2023 yılında İstanbul ve Marmara bölgesini kapsayan bu hizmetimizin Mart ayından itibaren müşterilerimizin hizmetine sunmaya başlayacağız.

Yenilikçi ve inovatif bakış açımızla rakiplerimizden ayrılıyoruz

2021 Q2 den bu yana 3000’den fazla IoT cihaz ve servislerimizden sattık. 500’den fazla Makine ve otomasyon sektöründen müşterimiz var. Rakiplerimiz ise Avrupa ve ABD menşeili ürünler. Hepsi de sonuç olarak bizimle aynı işi yapıp aynı sonucu üretmeye çalışsa da biz yenilikçi ve inovatif bakış açımızla onlardan ayrılıyoruz. Rakiplerimiz kullanıcı sayısı, erişim miktarı ve veri boyutu gibi birçok alanda kota uyguluyorlar, HUBBOX olarak biz hiçbir sistemde sınırlama olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz doğrulama ve sisteme giriş yöntemleri ile ürünlerimizi kullanan firma ve kişilerin her yerden her an en güvenli şekilde kendi sistemlerine erişebilmelerini sağlıyoruz. Ürünlerimizi olabildiğince basit ve anlaşılır ara yüzlerle destekliyoruz. Bu sayede rakip ürünlerden geçişte müşterilerimiz hiçbir problem yaşamıyorlar. Gelir modelimiz ise; bayi kanalı ve direkt ürün satışı, ürünlerimizle birlikte ek servis satışı, yeni servislerle düzenli SaaS geliri, anlaşmalı firmalara özel IoT cihaz üretimi ve yeni IoT ürün ve servisleri satışı. Firmamız kurulduğu günden bu yana yüksek teknoloji ürünleri üretmeye ve ülkemizin yurt dışı kaynaklardan temin etmeye çalıştığı ürün ve hizmetleri geliştirmeye odaklandı. Geliştirdiğimiz yazılımlarımızı çalıştıracak donanımlarımızı da kendi bünyemizde geliştirdiğimizden, dünyayı takip etmek ve gelişen teknolojilere adapte olabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. AR-GE çalışmalarımız hiç durmadan ve sürekli gelişerek devam ediyor” şeklinde konuştu.

Hedefler ve planlarla ilgili de bilgiler veren Bilgi, “Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından aldığımız yatırım ile 2023 yılında hedefimiz firmamızın yurtdışı operasyonlarını başlatmak ve global bir firma olabilmek için ilk adımlarımızı atmak olacak. Bu kapsamda gerek yurtdışı fuar katılımları, gerekse de fuar ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Firmamızın yurtiçi ve yurtdışı satış kapasitesini arttırabilmek için ekibimizi daha da güçlendireceğiz. Yeni ürünlerimiz ve servislerimizle birlikte firmamızın SaaS gelir modelinde ki ürün yelpazesini geliştirecek, bu alanda daha çok ürün ve servis üretmeye yöneleceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.