E-ticaret 2022’de yüzde 74 büyüdü

IdeaSoft 2022 KOBİ E-ticaret Raporu açıklandı. Satış hacmi en yüksek sektörler yapı market, mobilya, elektronik, beyaz eşya ve ev aletleri, gıda, kozmetik, giyim ve petshop oldu.

Rapora göre; Ideasoft’un geliştirdiği e-ticaret altyapısını kullanan siteler; 2022 yılında 7 milyondan fazla tüketicinin 68 milyon adet ürün ihtiyacını karşıladı. Toplam hacim 2021 yılına oranla %74 oranında artarak 7 milyar TL’yi geçti. Satış hacmi en yüksek sektörler ise; Hırdavat&Yapı Market, Mobilya, Elektronik, Beyaz Eşya ve Ev Aletleri, Gıda, Otomotiv, Outdoor, Kozmetik, Giyim, Mobilya ve Petshop oldu. Ciro bazında en çok büyüyen sektörlerin başında ise elektrik sektörü geldi. 2022 Yılında da en çok sipariş veren bölge Marmara oldu.

IdeaSoft 2022 KOBİ E-Ticaret Raporu, IdeaSoft kullanıcısı olan 18 binden fazla e-ticaret sitesinin, 7 milyondan fazla ürün siparişi analiz edilerek oluşturuldu. Raporda; satılan ürün adedi, satış hacmi yükselen sektörler, günler ve mevsimlere göre dağılımları, sipariş verilen bölgeler, kargo tercihleri, ödeme yöntemlerine kadar kapsamlı istatistikler yayınlandı.

E-Ticarette Yıllık Toplam Ciro 7 Milyar TL’yi Aştı

Ideasoft’un 18 binden fazla mağaza üzerinde 7 milyonu aşkın siparişle oluşturduğu raporuna göre e-ticaret hacmi 2021’e oranla 2022’de tam %74 oranında artarak toplam ciro 7 milyar TL’yi aştı. Sepetteki ürün adedi totalde 10 bine yaklaşırken 980 liraya yükselen ortalama sepet tutarı ile toplam 70 milyona varan ürün siparişi ile ciddi bir artış yaşandı. E

2022’de Satış Hacmi En Yüksek 10 Sektör Dikkat Çekiyor

Raporda satış hacmi en yüksek sektörlerde 2021 yılında ilk sırada yer alan Hırdavat & Yapı Market 2022 yılında da zirvede yer alıyor. Bir önceki sene ilk 10’da yer almayan Mobilya sektörü de 9. sıradan listeye dahil olurken, listenin ikinci sırasında Elektronik yer aldı. Diğer sektörler ise; Beyaz Eşya ve Ev Aletleri, Gıda, Otomotiv, Outdoor, Kozmetik, Giyim, Mobilya, Petshop oldu. Raporda listelenen sektörler bu alanda mağazaları olan ama online satış kanalları olmayanlar için de harekete geçirici nitelikte.

Ciro Bazında En Çok Büyüyen Sektörlerin Başında Elektrik Sektörü Geliyor

E-ticarette 2022 raporunda ciro bazında en çok büyüyen ilk 10 sektörün başında yüzde 295’lik büyüme oranıyla Elektrik sektörü geliyor. Motosiklet Ekipmanları ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada Çeyiz ve Züccaciye, dördüncü sırada Spor Malzemeleri, beşinci sırada ise Hırdavat ve Yapı Market sektörü yer alıyor. Listenin devamında ise Otomotiv, Oyun & Hobi Ürünleri, Mobilya, Beyaz Eşya ve Ev Aletleri, Elektronik var.

Sipariş Adedi Bazında En Çok Büyüyen Sektörlerin Başında Bilgisayar Var

Sipariş adedi bazında en çok büyüyen ilk 10 sektör ise; bilgisayar, motosiklet ekipmanları, elektrik, otomotiv, spor malzemeleri, ısıtma soğutma, outdoor, oyuncak, ayakkabı ve mobilya oldu.

2022 Yılında da En Çok Sipariş Veren Bölge: Marmara

Yüzde 43’lük sipariş oranıyla 2021 yılında olduğu gibi 2022’de de Marmara Bölgesi lider konumda. Marmara’yı yüzde 15 ile İç Anadolu takip ederken; Karadeniz Bölgesi yüzde 14, Akdeniz yüzde 10, Ege yüzde 7, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu yüzde 4 sipariş oranıyla listede yer aldı. Şehir bazlı siparişlere bakıldığında en çok sipariş veren ilk 3 şehir yine İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Ardahan, Muğla ve Konya ise büyüyen satış hacimleriyle dikkat çeken şehirler olarak gözüküyor.

Ödeme Seçenekleri Arasında Kredi Kartıyla Ödeme Yine Zirvede

Kullanıcıların ödeme alışkanlıkları e-ticaret yükselişine paralel olarak kredi kartı olarak devam ediyor. Online sipariş veren kullanıcıların yaklaşık yüzde 75’i kredi kartı ile ödeme yaparken yüzde 16’sı kapıda ödeme seçeneğini kullanıyor. Havale ve EFT tercih edenlerin oranı ise yüzde 9. Kredi kartı kullanan kullanıcılar taksit seçeneklerini de değerlendirirken, kullanıcıların yaklaşık yüzde 33’ü 3 taksit, yüzde 23’ü ise 2 taksit seçeneğinden yararlanarak alışveriş yapıyor.

Kullanıcıların En Çok Sipariş Verdiği Gün ve Saatler

Raporda dikkat çeken bir diğer istatistik ise sipariş verilen günler ve saatler. İnternetten alışveriş yapan kullanıcıların en çok tercih ettikleri gün Çarşamba. Yine onu takip eden Perşembe günü de siparişin en yüksek olduğu diğer bir gün. Saatlere baktığımızda ise öğleden sonra 14:00-15:00 saatlerinde siparişler en yüksek seviyelere ulaşıyor. Mevsimlere göre de istatistik verilen raporda en yüksek siparişin verildiği mevsim Sonbahar.

Siparişlerin Yüzde 61’i Mobil Cihazlardan Verildi

Ürünlerini online ortamda satmak isteyen kişi ve kuruluşlar için tüm teknik alt yapıyı ve entegrasyonları hazır olarak sunan Ideasoft’u kullanan mağazaların müşterileri yüzde 61’i mobil cihazlarından sipariş verdi. Kullanıcıların 2 milyon 800 bini siparişlerini masaüstü cihazlardan verirken 4,5 milyonu ise mobil cihazlarından sağladı. Ideasoft sürekli olarak yaptığı güncellemelerle mağazalarına kullanıcı dostu bir arayüz sunarak mobilden sipariş veren kullanıcılarının sayısını da artırmış oldu.

Raporu değerlendiren IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara,"2022 yılı e-ticaret sektörünün gelişmeye devam ettiği bir yıl oldu. Pandemi döneminde başlayan büyüme ivmesi enflasyon rakamlarına rağmen 2022 yılında da devam etti. E-ticaret yapmayı düşünen firmaların karar verme sürecini olumlu yönde artıracak sayılar 2022 yılında da hatırı sayılır biçimde artmış görünüyor. E-ticarette yükselen sektörler arasında; elektrik, motosiklet ekipmanları, çeyiz ve züccaciye öne çıkıyor. Bu sektörlerin 2022 yılındaki büyüme oranları, pandemi dönemi öncesine oranla daha yüksek. Hırdavat & Yapı Market ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla satış hacmi olan sektör olarak konumunu koruyor. Bunun yanında tüketici davranışı olarak özellikle mobil cihazlardan yapılan alışverişler öne çıkıyor. Tüm bu verilerin ışığında IdeaSoft olarak herkesin kolay bir şekilde e-ticarete giriş yapabilmesi adına çalışıyor ve e ticaret ekosistemini gün geçtikçe geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.