ebebek 2026 yılı birinci çeyrek finansallarını açıkladı

ebebek’in 2026 birinci çeyrek konsolide hasılatı 2025’in aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 8,3 milyar TL , FAVÖK marjı ise 4,5 yüzde puan artışla %9,0 oldu

ebebek, 2026 yılının ilk çeyreğini güçlü bir operasyonel ve finansal performansla tamamladı. Tavizsiz verimlilik anlayışı, disiplinli stok yönetimi, doğru fiyatlandırma ve maksimum ürün bulunurluğu odağında geçen ilk çeyrekte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan sonuçlara göre, ebebek 71 milyon TL net kar açıkladı. Bu performans, operasyonel verimlilikteki artışla desteklendi. Türkiye’de toplam satış adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artışla 29 milyonu aşarken, şirketin fiziki ve dijital kanallarındaki büyüme dengeli şekilde devam etti. Yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla ebebek, Türkiye’de 305, yurt dışında ise 4 mağazasıyla faaliyetlerini sürdürdü. Türkiye’deki mağaza ziyaretçi sayısı 14,2 milyona, ebebek.com internet sitesi ziyaret sayısı ise 40,6 milyona ulaştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ebebek Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Can Karadeniz, “Mağaza ve online kanallarımızda yatırımlarımızın verimli karşılıklarını aldığımız, özellikle Geleneksel Şubat Kampanyası ve Ramazan Bayramı döneminde oluşan talep artışlarını başarıyla karşıladığımız, yeni mağaza açılışlarını hız kesmeden sürdürürken mevcut mağazalarda, “like-for-like” olarak tabir edilen satış büyümelerinde hem ciro hem adet artışı yakaladığımız bir çeyrek geçirdik. Küresel hammadde darboğazı ve zorlu konjonktüre rağmen; doğru fiyatlandırma ve maksimum ürün bulunurluğu stratejimizle temel kategorilerde pazar payı rekorları kırdık. Disiplinli stok yönetimi ve düşük borçlulukla nakit akışımızı güçlendirirken; zarar eden operasyonları sonlandırıp kaynaklarımızı optimize ederek karlılığımızı koruduk. Uluslararası pazarlarda ise Birleşik Krallık’taki iyileşme ve Kuzey Irak’taki büyüme potansiyelimizle global verimliliğe odaklanmaya devam ediyoruz. Güçlü finansal yapımız ve yetkin insan kaynağımızla, 25. yılımızı kutladığımız 2026 yılını yeni başarı hikayeleriyle tamamlayacağımıza inancım tam.” dedi.