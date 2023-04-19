Ecogreen Enerji Holding'e yeni genel müdür

Biyogaz, biyokütle ve güneş enerjisi santralleriyle toplamda 186 MWe kurulu güce sahip Ecogreen Enerji Holding’de görev değişimi gerçekleşti. Şirketin kurulduğu günden bu yana aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı da olan Osman Uğurlu, Genel Müdürlük görevini Yönetim Kurulu Üyesi Cem Göçmen’e devretti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cem Göçmen, “Ecogreen Enerji günden güne büyüyor, gelişiyor. Haziran ayı itibariyle Türkiye’nin biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisini kuruyoruz. Bugün itibariyle elimizdeki lisanslarla birlikte toplamda 856 MW’a ulaşmış durumdayız. Yoğun, meşakkatli ancak bir o kadar da heyecan duyacağımız projelerle geçecek olan bir sürecin içindeyiz. Gerek teknolojisiyle gerekse çevre düzenlemeleriyle örnek gösterilecek santraller inşa ediyoruz. Bu zorlu dönemeçte bana güvenen başta Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Uğurlu olmak üzere, tüm Ecogreen Ailesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte nice güzel işler başarmak dileğiyle” dedi.