IC Enterra 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretimini yüzde 41 artırdı. Etkin operasyonlarıyla gelirlerini de yükselten IC Enterra, ilk çeyrekte 927 milyon TL gelir elde etti.

IC Holding’in enerji sektöründeki bilgi birikimi ve mühendislik gücüyle faaliyetlerini sürdüren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin elektrik üretimi, yılın ilk üç ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 364 GWh seviyesine yükseldi.

İlk çeyrekte FAVÖK 633 milyon TL, FAVÖK marjı da %68,3 olarak gerçekleşti.

IC Enterra CEO’su Cem Aşık, ilk çeyrekteki güçlü üretim performansına vurgu yaparak, ilk çeyrekte toplam gelirlerin 927 milyon TL’ye ulaştığını ifade etti.

Aşık sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönemde üretim hacmimiz geçen seneye göre kuvvetli bir şekilde arttı. Tüm santrallerimiz olumlu hidroloji koşullarına bağlı olarak bizim de beklentilerimizin üzerinde üretim performansı gösterdi. İlk çeyrekte şirketimizin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 633 milyon TL’yi geçerken, FAVÖK marjı da %68,3 olarak gerçekleşti. Fiyatlarda gerçekleşen dönemsel düşüşe rağmen üretim optimizasyon kabiliyetimiz ve operasyonel verimliliği esas alan iş modelimiz sayesinde bu dönemde güçlü bir şekilde nakit yaratmaya devam ettik. Öte yandan sağlıklı borçluluk rasyolarımızı koruyarak bilançomuzu önümüzdeki dönemde başlayacak yatırım döngümüze hazırlıyoruz.”