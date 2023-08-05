En değerli küresel markalar içinde 5. oldu

Dünyanın en güvenilir marka değerlendirme organizasyonlarından olan ‘BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka’ listesinde ilk 10 marka arasındaki yerini yıllardır koruyan McDonald’s, bu sene listede en değerli ilk 5 marka arasında yer aldı. McDonald’s aynı zamanda listenin ilk 5 markası arasında yer alan tek yeme-içme markası oldu. McDonald’s’ın, marka değeri bu sene 191 milyar dolar olarak açıklandı.

Dünyanın en değerli hızlı servis restoran zinciri McDonald's, ‘BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka’ listesinde bu sene 5. en değerli marka olarak yer aldı. 34 bini aşkın restoranı ve 1,6 milyonun üzerinde çalışanıyla günde ortalama 100 milyon kişiye hizmet veren McDonald’s, listede ilk 5’te yer alan tek-yeme içme markası oldu. Marka değeri bu sene 191,109 milyar dolar olan McDonald’s 2017 yılından itibaren listenin ilk 10 markası arasında yer alıyor.

Türkiye’de ise 1986 yılından bu yana hizmet veren ve toplam 7500 kişiyi istihdam eden McDonald’s, ürünlerinin yüzde 98’ini yerli tedarikçilerden temin ediyor. McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “McDonald’s, kurulduğu günden bu yana yenilikleri ve vizyonuyla hızlı servis sektörüne öncülük eden bir marka olmayı başardı. Kalite, lezzet ve hizmet standartlarımızı taviz vermeden dünyanın her yerinde lezzet severlere sunarken, müşterilerimizin taleplerini önceliklendiriyoruz Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de restoranlarımızı ‘geleceğin restoran deneyimi’ vizyonuyla yenileyerek misafirlerimize geleneksel McDonald’s lezzetlerini değişen zamana ayak uydurarak sunuyoruz.”