Etik ve İtibar Derneği'nden gönüllü eğitim

TEİD Akademi & TEİD Academy Next Gen Eğitmenler & Mezunlar Buluşması gerçekleşti. TEİD Akademi’nin 13 dönemde mezun sayısı 365’i, uzman olan gönüllü eğitmen sayısı ise 70’i aştı.

2016 yılından bu yana, 70 eğitmeni, 13 dönemde 365’i aşkın mezunuyla Türkiye’de etik ve uyum konularında bir eğitim ve referans merkezine dönüşen TEİD Akademi paydaşları ile bir araya geldi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan TEİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TEİD Akademi Eğitmeni Av. Rana Günay Hoffman, 13 dönemde 365’ten fazla mezun verdiklerini belirterek, “Uzman olan gönüllü eğitmen sayısı 70’i aşan TEİD Akademi “Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” eğitim programı, yürütülen eğitim çalışmalarının bir lokomotifi. Programımız şirketlerinin yerel ve küresel pazarlardaki etik ve uyum risklerini yönetebilen, etik ve uyum programlarını oluşturabilen, eğitimler hazırlayabilen ve etik ilke ve değerlerinin şirketlerinin iş yapış biçimine yansımasını ve içselleştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapabilen Etik ve Uyum Yöneticileri mezun etmeyi amaçlıyor. Her dönem gelişmeler ışığında güncellenerek zenginleştiriliyor. TEİD olarak etik ve uyum yönetiminin öneminin yakın gelecekte daha da artacağının bilincindeyiz. Bu nedenle genç neslin etik konusundaki farkındalığını ve bilgisini artırmayı ve sorumlu liderler yetişmesine destek olmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Buluşmada aynı zamanda bir panel gerçekleştirildi. SOCAR Türkiye Uyum Grup Koordinatörü Umut Turan'ın moderatörlüğünü yürüttüğü panelde, ParkCam A.Ş.’den Gonca Aktürk Kabadayı, Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, Selma Meydan Mete, Zorlu. Holding İç Denetim ve Etik Genel Müdür Yardımcısı Senem Dal ve Avukat Serdar Kayhan etik ve uyum yöneticiliğinin bugünü ve geleceği hakkında görüşlerini paylaşarak, TEİD Akademi “Kurumsal Etik ve Uyum Yöneticiliği” Eğitim Programının mesleki olarak faydalarını anlattı.

Aynı etkinliğe “Geleceğin Etik Liderleri” projesi kapsamında, genç nesillere etik, uyum ve itibar konularının önemini anlatmak ve farkındalık yaratmak adına eğitim veren TEİD Academy Next Gen ilk dönem mezunları da katıldı. “Etik ve Uyum Yöneticiliği” mesleğinin ihtiyaç ve gereklerinin üniversite 3. veya 4. sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara öğretilmesini amaçlayan TEİD Academy Next Gen 16 Aralık 2022’de İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Kulübü (İGK) iş birliğiyle başlamıştı. Dersler 13 Şubat 2023 tarihinde sona ererken program mezunu 24 genç, başarı belgelerini TEİD Akademi eğitmenleri Av. Rana Günay Hoffman, Av. Altuğ Özgün, Büşra Karakurt Keskiner, Av. Tuğba Doğru Barutçuoğlu, Av. Cihan Altuntuğ ve Murat Yücesan’ın elinden alarak TEID Academy Next Gen 1. Dönem Mezunları olmayı başardılar.