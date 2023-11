FEV Türkiye projesinin ilk prototipi Almanya’da görücüye çıktı

Sürdürülebilir otomotiv teknolojileri alanında dünyanın en büyük konferanslarından biri olan Aachen Colloquium, 32. kez Aachen’da düzenlendi. Dünyanın pek çok ülkesinden toplamda 1000’den fazla profesyonelin katıldığı konferansta, otomotiv devleri aynı anda 5 farklı salonda gerçekleşen 100’ü aşkın konuşmada geleceğin mobilite teknolojilerine dair vizyonlarını aktardı.

Açılış konuşmasını RWTH Teknik Üniversitesi Termodinamik ve Enerji Kürsü Başkanı ve FEV Grup Hissedarlar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Stefan Pischinger’in yaptığı konferans, konuşmaların yanı sıra fuar alanında sergilenen araçlar, yazılım deneyimleri ve elektrifikasyon ile motor aktarma sistemlerine dair ürünlerle ilgi topladı. Konferansta otomotiv teknolojileri endüstrisindeki en büyük üretici firmalar, tedarikçiler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerden gelen katılımcılar, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine odaklanarak, dünyanın gideceği yönü belirleyen heyecan verici gelişmeleri paylaştı.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ALBATROSS projesinde, FEV Türkiye mühendislik ekibi tarafından geliştirilen bulut bağlantılı, yenilikçi yapay zeka algoritmalarına sahip batarya yönetim sistemi prototipi FEV standında sergilenerek uluslararası arenada dikkat çekti.

FEV Türkiye’nin iş paketi yürütücülüğü yaptığı ALBATROSS projesi, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından fon alan Gelişmiş ve Güvenli Otomotiv Bataryası Geliştirme projelerinden biridir. 2021 Ocak ayında başlamış olup, 4 yıl sürecek proje, Mercedes-Benz Türkiye ve Ford Otosan gibi ana sanayi firmaları ile endsütriden, University of Nottingham gibi üniversite ve Füniversite ve araştırma ağlarından ortakları bir araya getiriyor.

Prototip geçtiğimiz hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de EARPA tarafından düzenlenen The Future of Road Mobility Forum'da yer aldı. 7 – 8 Kasım tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde FEV tarafından düzenlenecek olan Zero CO2 Mobility konferansında ve ardından Ocak ayında ABD Las Vegas’ta gerçekleşecek dünyaca ünlü CES fuarında sergilenecek.