KPMG ile H2 Ventures ile birlikte hazırladığı ‘Fintech100’ listesinin 6’ıncısı yayınlandı. Listeye Türkiye’den tek giren finansal teknoloji kuruluşu Papara oldu.

Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG ile uluslararası yatırım kuruluşu H2 Ventures’ın hazırladığı dünyanın en yenilikçi finansal teknoloji şirketlerini kapsayan “Fintech100” listesi açıklandı. Yerli finansal teknoloji girişimi Papara, güzel bir sürpriz yaparak listede yer alan tek yerli kuruluş oldu. Rapor, Hong Kong’ta yapılan Fintech Haftası’nda açıklandı.

ASYALI FİNTEKLER DAMGA VURDU

2019 Fintech100 listesine geçen yıl olduğu gibi Asyalı teknoloji girişimleri damgasını vurdu. İlk 100 fintech arasında Asya bölgesinden 34 girişim yer aldı. Fintech100 listesinde Orta Doğu, Avrupa ve Afrika Bölgesinden 25, Amerika’dan 22, İngiltere’den 11, Avustralya’dan 7 ve Yeni Zelenda’dan 1 fintech yer alıyor.

Fintech100’de 2018’deki gibi ödeme ve elektronik para kuruluşları ön sıralarda yer aldı. İlk 100 fintech arasında 27 ödeme şirketi, 19 bireysel varlık yönetimi şirketi, 17 sigorta şirketi, 15 kredi şirketi, 9 neo/challenger bank ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 13 şirket bulunuyor.

İLK 100’e 18 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Raporda yer alan girişimlere son 12 ay içinde toplam 18 Milyar Dolar’ın üzerinde yatırım yapıldı. Söz konusu girişimler 2019 yılında toplam 2.5 Milyar kullanıcıya ulaşarak finansal hizmetlerin tabana yayılmasına büyük destek sağladılar. Yine raporda bu girişimlerin başarısı büyük ölçüde faaliyet gösterdikleri alanlardaki açık bankacılık düzenlemelerine bağlandı.

PAPARA’NIN BAŞARISI SES GETİRDİ

Papara, 2016 yılında nakitsiz topluma geçişte öncü oyuncu olma hedefiyle faaliyetlerine başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı faaliyet izni ile bireysel ve kurumsal kullanıcılara hizmet vermeye başlayan Papara, henüz 3. Yılının sonunda 3 Milyon kullanıcıya ve aylık 3 Milyar TL’nin üzerinde finansal işlem hacmine ulaştı. Bugün itibariyle Papara hesap sahiplerinin her saniyede ortalama 3,5 işlem gerçekleştirdiği öğrenildi. Papara Kurucusu Ahmed F. Karslı, uluslararası başarılarını şöyle değerlendirdi:

“KPMG ve H2 Ventures’a teşekkür ediyoruz. Bu sene açıkçası çok ödül aldık ama Fintech100’de yer almak için bizim için en değerlisi oldu. Hem çalışmalarımızın karşılığını bu şekilde bulabilmek hem de ülkemizi Ant Financial, Grab, N26, Nubank, Revolut gibi dünyanın en iyilerinin arasında yer alarak temsil edebilmek gerçekten tarifsiz bir mutluluk. 2020’de daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gurur duyduğu bir teknoloji girişimi olma konusunda kararlıyız.”

BİNANCE İLE İŞBİRLİĞİ

Geçtiğimiz hafta da İstanbul’da gerçekleşen Sermaye Piyasaları Kongresinde dünyanın en hızlı büyüyen kripto-para borsası Binance, Papara ile işbirliğini açıklamış ve Türk kullanıcıların bu işbirliği sayesinde yerli para birimlerini kullanarak işlem yapabileceğini açıklamıştı.