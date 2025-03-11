FLO GROUP, 'Great Place to Work Sertifikası' aldı

FLO GROUP, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global otorite olarak kabul edilen - Great Place To Work Enstitüsü'nün Sertifikasını almaya hak kazandı.

11.03.2025 15:14:140
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FLO GROUP, 'Great Place to Work Sertifikası' aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre; FLO GROUP, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda global otorite olarak kabul edilen - Great Place To Work Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği analizler ile “Harika - İş Yeri" kriterlerini sağlayarak Great Place To Work Sertifikası’nı aldı.

FLO GROUP olarak, daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı amaçladıklarını belirten FLO GROUP CEO’su Yenal Gökyıldırım şunları söyledi: “Ayakkabının yolculuğunu A’dan Z’ye sahiplenen bir şirket olarak doğrudan 15 bin, dolaylı olarak 70 bin kişilik bir istihdama olanak sağlıyoruz. Böylesine büyük ve güçlü bir ekosistemde her adımımızda “merkezimiz insan” değerimizden yola çıkarak çalışma arkadaşlarımızın refahı, esenliği, kişisel ve mesleki gelişimini her zaman destekliyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘İyiden Mükemmele FLO GROUP’ gelişim yolculuğumuza hız kesmeden devam ettik. Kurum kültürümüzü güçlendiren bir dizi proje hayata geçirdik. Güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi değerler üzerine inşa ettiğimiz bu projelerle, çalışma arkadaşlarımızın kendilerini ifade edebileceği, süreçlere katkı sağlayabileceği platformlar oluşturduk. Bu anlamda, çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağ ve etkileşimler sayesinde, kolektif hedefler için takım ruhumuzu pekiştirdik. Kurum kültürümüzü güçlendirme yolculuğumuzda attığımız değerli adımlar sayesinde bugün, Great PlaceTo Work Sertifikası’nı almaya hak kazandığımız için gururluyuz. Çalışan bağlılığı, iş yeri kültürü ve kurum içi güven unsurlarını temel alan “Great Place To Work” – “Harika - İş Yeri Sertifikası” almamızda emeği geçen tüm ekiplerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Pek çok konuda olduğu gibi en iyi iş yeri deneyimi sunma konusunda da sektörümüze ilham verecek uygulamalarımızla, çalışma arkadaşlarımızın güven duygusunu ve aidiyetini pekiştirerek, kurum kültürümüzü güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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