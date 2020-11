Getir Fenerbahçe’nin yeni sponsoru oldu

Pandemi dolayısıyla basın katılımı olmadan yapılan imza töreninde, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ve Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan açıklamalarda bulundu.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek:

“Getir’i, ‘10 dakikada kullanıcıya ürün götürme’ modeliyle kurarak dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Getir özünde bir teknoloji şirketi. Teknolojimiz sayesinde binlerce ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Getir’de olduğu gibi futbolda da toplam süre olan 90 dakikanın her biri tek tek çok önemli. İlk dakikalarda gelen kırmızı kart ve yenilen bir gol tüm hesapları alt üst ederken uzatmalarda atılan bir gol şampiyonluğu getirebiliyor. Kendimizi, zamanın son derece önemli, takım oyununun ön planda olduğu futbola çok yakın görüyoruz. Futbolda ise, tarihi uzun yıllara dayanan, geçmişi başarılarla dolu Fenerbahçe ile çok güzel bir iş birliği içindeyiz. İş birliğimizi bu sezon güzide kulübümüz Fenerbahçe’nin ‘Zaman Sponsoru’ olarak daha da kuvvetlendirdiğimiz için mutluyuz. Getir olarak, sporun ve sporcunun yanında yer almaya, destek vermeye devam edeceğiz.”

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan:

“Yeni nesil, girişimci bir marka olan, her geçen gün daha da büyüyen Getir’e büyük Fenerbahçe ailemizin bir parçası olmalarından duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyor, Fenerbahçe’mize vermiş oldukları değerli destek için teşekkür ediyorum. Getir Fenerbahçe’mizin “zaman” sponsoru oldu. Zaman sponsorluğu tanımı tam da Getir’in girişimci ruhunu, kullanıcılarına vadettiklerini anlatan bir tanım. Gün be gün, an be an büyüyen Getir markasına, Fenerbahçe ile nice başarılar diliyorum. Fenerbahçe taraftarı kulübünün yanında olan markaları aidiyetle sahiplenir ve destekler. İnanıyorum bunu Getir de en güzel şekilde yaşayacak. İş ortağımız Getir ile Fenerbahçemizin birlikte güzel bir sinerji çerçevesinde birbirine katma değer yaratacağına inanıyorum. Bu iş ortaklığının her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”