Oracle Global Startup Programı ile ilgili basını bilgilendiren Oracle, sistemin tüm girişimcilere açık olduğunu, projenin düşünce aşamasında dahi programa başvuru imkanının olduğunu duyurdu.

Toplantıda Global Startup Programı ile ilgili bilgiler veren Oracle MEA Bölgesi Stratejik İşbirlikleri Müdürü Sinem Kaya, bu projenin tüm Oracle merkezlerinde ilgi ile takip edildiğini ve girişimciler için büyük fırsatlar yarattığını söyledi. Oracle’ın 40 yıl önce bir startup olarak faaliyetlerine başladığını söyleyen Kaya; “Oracle Türkiye olarak bu programa önem veriyoruz. İster fikir aşamasında olsun, ister belli bir noktaya gelmiş olsun tüm girişimleri dinleyerek, uygun olanlara Türkiye’de destek vererek, global pazarlarda başarılı olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Şuana kadar programa 10 kadar katılım olduğunu söyleyen Kaya, “Oracle Global Startup Programı çerçevesinde bu programa dahil olan girişimler Oracle sunduğu bulut olanaklarından yararlanıyor ve küresel dünyada satış yapabilmenin kapılarını aralıyor” şeklinde konuştu.

Oracle Global Startup Programı kapsamında başarıya ulaşmış Türk girişimleri Evreka’nın ve Ortus’un kurucu ortaklarının da katıldığı toplantıda her iki girişim için şu bilgiler paylaşıldı.

Çöpten çıkan fikir

Evreka, atık yönetimini yazılım ve donanım kullanarak optimize eden bir girişim. Ankara ODTÜ Teknokent’te çalışmalarını sürdüren Evreka’da, atık yönetiminde donanım bu işin bir ucu, diğer ucu da SaaS (yazılım olarak servis) tarafına dayanıyor. Toplantıda sorularımızı yanıtlayan Evreka Kurucu Ortağı Umutcan Duman, “Bugüne geldiğimizde yazılımımız iyice güçlendi ve farklı ülkelerdeki talep ve sistemleri gördükçe şu noktaya geldik. Oracle’ın küresel gücü sayesinde Meksika’ya satış yapıyoruz,bu bizim çok önemliydi” şeklinde görüş belirtti.

Ortus ile akıllı iletişim

Oracle Global Startup Programı’ndan destek alan bir diğer girişim ise Ortus4c platformu. Yola çağrı merkezlerinde duyma engellilere hizmet sunacak akıllı chatbotlar üreterek çıktıklarını belirten Ortus Kurucusu Onur Doğan, “Ancak gelişen ve dönüşen teknolojilerle biz de çerçevemizi genişletip yönümüzü daha akıllı iletişim altyapıları kurma yönüne çevirdik. Oracle programı sayesinde küresel etkinliklere katılarak ürün ve çözümlerimizi anlatıyoruz. Evreka ile de Oracle sayesinde tanıştık ve şimdi bir iş birliği yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.