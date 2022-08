“Global marka olmayı hedefliyoruz”

Türkiye’de yerelden çıkıp ihracat gücüyle dünya markası olma yolunda ilerleyen markalardan biri de Beypazarı Maden Suyu… 1957 yılında kurulan Beypazarı Maden Suyu bugün 70 bin m² kapalı alana kurulu tesisinde, saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine sahip ve 6 milyar şişelik pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulunduruyor. Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan ile şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

*Şirket hakkında kısa bilgi verir misiniz?

1957 yılında kurulan Beypazarı Maden Suyu bugün 70 bin m² kapalı alana kurulu tesisinde, saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine sahip ve 6 milyar şişelik pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulunduran lider maden suyu şirketi konumundadır. Beypazarı Maden Suyu 30 şirketlik pazar içerisinde tek başına tüketimin dörtte birini karşılamaktadır. Kurulduğu ilk günden beri aynı kaynaktan gelen doğal maden suyunu kendine has yapısını değiştirmeden dolum yapan tesislerde üretim, tam otomasyonlu makinalarla el değmeden yapılmaktadır.

Maden suyumuz sağlıklı olmanın yanı sıra lezzeti ile de birçok ödüle layık görülmüştür. Son olarak Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü tarafından “Üstün Lezzet Ödülü (Superior Taste Award) ” nün sahibi olmuştur. Superior Taste Award gibi bağımsız ve tanınmış bir sertifikaya sahip ürünler, uluslararası pazarda da daha çok öne çıkarak daha fazla tercih edilmektedir. Ülkemizdeki markaların böyle ödüllere layık görülmesi elbette ülkemiz için de büyük önem taşımaktadır.

*Çalışan sayınız nedir?

Üretim aşamasının büyük çoğunluğu tam otomasyona sahip makinalarda el değmeden gerçekleşmektedir. Bu nedenle üretim sürecinde insan kaynağından ziyade makinalar kullanılmaktadır. Hali hazırda 100 kişilik bir istihdam sağlanmaktadır. Pandemi sürecinde bir istihdam kısıtlamasına gitmemiştir. Üretim kapasitemizi her yıl artırma hedefinde olduğumuz için istihdam planlamamızda her yıl artarak güncellenmektedir.

*Üretim tesisiniz nerede, ne kadar büyüklüğe sahip?

Beypazarı Maden Suyu tesisleri markanın ismini aldığı Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunmaktadır. Beypazarı, zengin mineralli suların bol olarak bulunduğu değerli jeotermal bir kuşakta yer almaktadır. Maden suyumuz gibi içilebilir zengin mineralli sularla birlikte kaplıca/içmece gibi şifalı kaynaklara sahiptir. 70 bin m² kapalı alana sahip tesisimizin yanı sıra maden suyumuzun kaynağının bulunduğu havza insan yerleşimine kapalı olup koruma altındadır.

*Faaliyet alanlarınız neler?

Ana faaliyet alanımız tamamen doğal olan maden suyunun şişelenmesidir. Bunun yanında %100 doğal maden suyu, pancar şekeri ve doğal meyve aromaları kullanılarak üretilen meyve aromalı maden sularının üretimi de yapılmaktadır. Yaptığımız araştırmalar sektörümüzde meyve aromalı maden sularının çocuk ve genç tüketici segmentinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ayrıca meşrubat sanayinin sevilen bir ürünü olan ve yine doğal maden suyundan yapılan gazozumuz bulunmaktadır. Şu an ürün portföyümüzde 13 çeşit ürün yer almaktadır.

*Pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi?

Maden suyu insan sağlığını destekleyen bir ürün olduğu için pandemi döneminde tüketimi artmıştır. Pandemi süresince minerallerin desteğiyle sağlığını korumak isteyen tüketiciler maden suyunu tercih etmiştir. Bu durum sektör açısından olumlu gibi algılansa da pandemiye bağlı olarak tedarik süreçlerinde gecikmeler yaşandı. Pandemiye paralel olarak global ekonomik kriz, kur atakları, enflasyon, emtia ve lojistik gibi üretim maliyetlerini büyük ölçüde artırdı. Özellikle maden suyu sektörünün temel girdisi olan cam şişe maliyetlerinin büyük yükselişinin yanı sıra tedariğinde de zorluklar yaşandı. Bu süreç maden suyu sektörünü zorlu bir döneme soktu ve imalatta yavaşlamaya sebep oldu. Tüketiciden yoğun talep olmasına karşın tedarikte yaşanan bu güçlükler nedeniyle talebi karşılamakta zorlandık. Sağlıklı bir ürün olan maden suyunu cam şişe haricinde bir ambalajla tüketiciye sunmak istemiyoruz. Bu nedenle cam şişe maden suyu sektörünün olmazsa olmazıdır. Yeterli kaynağımız ve yüksek üretim kapasitemiz olmasına rağmen cam şişeyi tedarik edemediğimiz dönemlerde üretimde yavaşlamaya gitmek zorunda kalıyoruz. Markamızın hedeflerine ulaşması için üretiminin ana kalemi olan cam şişe konusunda önünün açılması gerekiyor.

*İhracatınız var mı? Ağırlıklı olarak hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Şu anda 7 kıtada 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Avusturalya’dan Güney Afrika’ya, Amerika’dan Çin’e kadar 30 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunma adına önemli adımlar atıyoruz. Yeni yatırımlarla hem üretimimizi hem ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Türk’ün olduğu her ülkeye Türk maden suyunu ulaştırmak, Beypazarı’nı küresel bir marka haline getirmek ve ülkemizi tüm dünyada tanınmasına katkı sağlamak amacındayız. Maden suyu tüketimi özellikle Avrupa ve Amerika’da oldukça yaygındır. Maden suyunun içinde bulunan minerallerin insan sağlığına olan faydaları konusunda batı toplumunun bilinç düzeyi çok daha yüksek. Ayrıca yaygın damak tadı olarak da maden suyunu sofralarında severek tüketiyorlar. Türkiye de maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak dünyada ilk 10’a giriyor. Dolayısıyla yurtdışında ciddi talep gören maden suyunu ihraç etme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Beypazarı maden suyu olarak Türkiye’de kendi vatandaşımıza adeta bir sağlık iksiri olan maden suyumuzu ulaştırmak birinci önceliğimizdir. Yaptığımız yeni yatırımlarla üretim kapasitemizi artırıp, ihracat payımızı da yükseltmek hedefindeyiz.

*Üretiminin ne kadarını ihraç ediyorsunuz?

Pandemi ile başlayan süreçte özellikle cam şişe tedariğinde yaşadığımız güçlükler sebebiyle yurt içi talebi karşılamaya öncelik verdik. Çünkü bu topraklardan çıkan bu değerli içeceğin öncelikle yurdumuzun insanlarına ulaştırılmasının önemli olduğunu düşündük. Tedarikte yaşanan bu güçlüklerin çözülmesi ile birlikte ihracat payımızı da artırma hedefindeyiz.

*Hedef pazarlarınız?

En öncelikli pazarımız tüm Türkiye olmak üzere yurt içi pazarıdır. Her ilde ve her satış noktasında tüketici ile buluşmak için çalışmaktayız. Çünkü markamız çok seviliyor ve tercih ediliyor. Bizi tercih eden tüketicimize ürünümüzü ulaştırmak ve her satış noktasında kolayca bulunur kılmayı öncelikli görev ediniyoruz. Günde en az 2 şişe mottosuyla çıktığımız yolda dünya üzerindeki en sağlıklı içeceklerden olan maden suyumuzu ülke içi pazarın taleplerini öncelikleyerek pazarlama planlarımızı oluşturuyoruz.

Ardından Beypazarı Maden Suyu’nun, maden suyunu yoğunlukla tüketen Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin raflarda yer almasını sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizden tüm dünyaya sağlık ihraç etmek istiyoruz. Beypazarı maden suyu gerek lezzeti, gerekse içerdiği eşşiz mineral dengesi ile tüm dünyadaki en değerli maden suyu kaynaklarından birine sahiptir. Doğanın insanlığa sunduğu gerçek bir armağan niteliğindeki maden suyumuz pek çok ülkeden talep edilmektedir.

*Son dönemde odaklandığınız alanlar neler?

Maden suyunun tüketimin artıp bir sofra içeceği haline gelmesiyle birlikte büyük boy şişeye dair tüketicimizden yoğun istek almaya başladık. Tüketicimizin talebi üzerine 750 ml Premium yeni nesil şişelerimizle raflarda yerimizi almak için hazırlığa başladık. Premium şişelerimiz tüketicilerimize premium tasarımı ile görsel bir deneyim sunuyor. Tasarımıyla tüketicinin gözünde ayrışmayı hedefleyen yeni premium tasarımlı şişe, Beypazarı severler için müjdeli bir haber olacak. Kaynağından başlayarak koruduğumuz saflığı, el değmeden bu sofistike, zarif ve rafine bir sadeliğe sahip yeni şişemizde sunarak, tüketicimizin gözünde ayrışmayı ve kalbinde edindiğimiz yeri derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Premium segmentine iddialı bir giriş yapmayı planlarken ilk etapta sade maden suyumuzu Premium şişelerimizle raflarda olacağız. Önümüzdeki dönemlerde de inovasyon planlarımızı hayata geçirmeye ve tüketicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Teknolojik altyapının yanı sıra ürün yelpazemize yeni lezzetler katmak için trendleri takip ediyor, inovatif tatları maden suyu sağlığı ile birleştirerek tüketicimizin beğenisine sunmayı amaçlıyoruz.

*Önümüzdeki 5 yıla ilişkin hedefleriniz neler?

Markamızın en büyük misyonu maden suyunun sağlığa olan faydaları konusunda toplumumuzu bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Bir küçük yeşil şişe içinde insan sağlığına faydalı pek çok mineral içermektedir. Maden suyu tüketiminin artması bir nevi koruyucu hekimlik gibi pek çok rahatsızlığın azalmasına katkı sağlayacaktır. Maden Suyu sektörünün lider firması olarak maden suyunu tanıtmak konusuna büyük çaba sarf ediyoruz. Yıllık kişi başı maden suyu tüketimi Avrupa ülkelerinde ise yıllık tüketimin kişi başı 110-150 litre arasında değiştiği biliniyor. Bu miktar ülkemizde yıllık 13 litre civarında kalmaktadır. Bu nedenle dünyanın en zengin mineral kaynağı içeriğine sahip ülkeler arasında gösterilen Türkiye’de pazarın gelişimi için çalışmalarımız devam ediyor. Maden sularının yurt dışında kullanım amacı vücudun mineral ihtiyacının karşılanmasında bir beslenme desteği görevi üstlenmesiyle ilgiliyken, bizim ülkemizde daha ziyade sindirime yardımcı olması amacıyla tüketiliyor. Maden suyunu anlatmak ve sağlıklı yaşam rutininin bir parçası olarak tüketim alışkanlığı kazandırmak adına ülkemizde kat etmemiz gereken yollar vardır.

Hali hazırda yurt içi talebin %25’ini Beypazarı olarak tek başımıza karşılamaktayız. Tesis olarak dünyadaki en ileri teknolojiyi kullanmaktayız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu oranı artırmak ve ihracat payımızı da yükselterek Beypazarı’nı global bir marka haline getirmek istiyoruz.