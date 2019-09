Global'den Bahamalar'da dev yatırım

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Bahamalar’ın başkentinde küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladı. Nassau Kruvaziyer Limanı’nda gerçekleşen imza töreninde, sözleşmeye imzalar Bahamalar Başbakanı Dr. Hubert Minnis ile Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ın nezaretinde atıldı. 2018 yılında 3,7 milyon yolcu trafiğine sahne olan Nassau Kruvaziyer Limanı, Global Ports Holding’in hizmet verdiği yolcu sayısında yaklaşık yüzde 50’lik bir artış sağlayacak.

250 milyon dolar yatırım

Global Ports Holding liderliğinde kurulan Nassau Cruise Port Ltd. tarafından 25 yıllığına işletilecek kruvaziyer limanına 250 milyon dolara varan yatırım yapılacak. Yatırımlar sonucunda limanın hizmet verdiği gemi ve yolcu kapasitesi artacak. Ayrıca yeni bir ikonik terminal binası, etkinlik ve eğlence ile yeme – içme alanlarının inşasının yanı sıra mevcut perakende satış alanları yenilenecek. Yatırımların tamamlanması ile Nassau Kruvaziyer Limanı, Nassau şehir merkezine entegre olacak. Liman, Nassau şehir merkezinin yenilenmesi görevi görecek.

Halka fon üzerinden ortaklık imkanı

Nassau Cruise Port Ltd.’de Global Ports Holding’in ortakları Bahamalar Yatırım Fonu (Bahamas Investment Fund – BIF) ve bir vakıf olan YES Foundation oldu. Bahamalar Yatırım Fonu, Nassau Kruvaziyer Limanı sayesinde ülke halkına, ülke tarihinin en büyük yatırım imkanını sunacak. 400 bin nüfuslu ülkede yaklaşık 20 bini aşan kişiye fondan hisse alma imkanı verilecek. Nassau Cruise Port Ltd. tarafından kurulan YES Foundation ise gelirlerini Bahamalar gençliğine yönelik eğitim ve kişisel gelişim programlarının finansmanında kullanacak.

Ekonomiye 16 milyar dolarlık katkı

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Global Ports Holding tarihi bir gün yaşıyor. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın küresel liman ağımıza katılıyor olması ile birlikte Amerika Kıtası’nda Karayipler odaklı büyüme stratejimizi her seferinde, bir öncekinden daha büyük bir adım atarak başarıyla uyguluyoruz” diye konuştu. “Yatırımların tamamlanması ardından Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllık işletme süresi sonunda Bahamalar ekonomisine toplam 16 milyar dolarlık katkıda bulunmasını bekliyoruz” diyen Kutman, limanın işletilmesindeki ortaklık modeline dikkat çekti. Kutman, “Örnek alınacak ortaklık modelimiz sayesinde Nassau’nun işletilmesine yönelik ihalede şubat ayında birinci gelmiştik. Halka doğrudan ve dolaylı bir çok katkısı olacak bir operasyon yürüteceğiz. Bahamalar halkı, ortaklarımız, kruvaziyer gemi şirketleri ile çalışmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

"En büyük limanımız olacak"

Kruvaziyer liman işletmeciliğinde küresel çapta deneyim ve know-how’da tek olduklarını vurgulayan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Bunu Bahamalar’a aktaracağız. Yapacağımız yatırımlar kruvaziyer sektörü bakımından inovatif özellikler taşıyacak” dedi. Halen Türkiye dahil 9 ülkede 15'i kruvaziyer ve 2’si ticari olmak üzere toplam 17 limanın portföylerinde bulunduğunu hatırlatan Sayın, “Nassau, operasyonlarımız başladığında küresel ağımızdaki en büyük liman olacak. Yolcu sayımızı yüzde 50 artıracak bu gelişmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bütün dünya tarafından tanınacak"

Bahamalar Başbakanı Dr. Hubert Minnis, “Bugün Bahamalar halkı olağanüstü bir gün yaşıyor. Nassau’nun giriş kapısı olan limanımız ikonik ve bütün dünya tarafından tanınan bir çehreye bürünecek. Nassau, daha canlı bir şehir olma yolunda sıçrama yapacak. Global Ports Holding’in büyük bir uluslararası ünü bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.