Howden, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Abu Dhabi’nin önde gelen brokeri Guardian ile ortak oluyor.

Guardian hissedarlarından Sheikh Tahnoon Bin Saeed Al Nahyan ve Fawaz Moukayed işletmede kalmaya devam edecek ve Moukayed Abu Dhabi operasyonunun başındaki kişi olarak görev yapacak. Rasha Moukayed ise Genel Müdür olarak faaliyetine devam edecek.

“TMEA’DAKİ YATIRIMLARA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Ortaklık kurma stratejileri hakkında bilgi veren Howden Broking Group CEO’su José Manuel González, “Stratejimizi ve sahip olduğumuz kültürü tamamlayıcı şekilde, seçici ortaklıklar kurmak üzere bir büyüme stratejimiz var. Bu işbirliği stratejimizi bir kez daha ortaya koyuyor. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına TMEA’daki yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz.” dedi.

"İŞBİRLİĞİMİZDEN DOLAYI MUTLUYUZ"

Guardian ile imzaladıkları anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan TMEA Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, Guardian ekibinin Howden’a katılma kararından dolayı oldukça mutlu olduklarını iletti. Yılmaz, "Pazara yön veren itibarları, sahip oldukları güçlü müşteri odağı ve derin uzmanlıkları ile Howden’ın uluslararası ağı birleştiğinde Abu Dhabi’de ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarında güçlü ve etkili bir yapı ortaya koymuş olacağız." dedi.

Guardian'ın hem kurucusu hem de CEO’su olan Fawaz Moukayed ise şunları ifade etti: “Bölgedeki hızlı ve güçlü gelişimine devam eden Howden’a bu heyecan verici zaman diliminde katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Her iki kurumun büyüme arzusu çok paralel, bu durum müşterilerimize ve çalışanlarımıza dünyanın en büyük bağımsız broker’lerinden biri olarak ve gerçek anlamda uluslararası odak noktası ile hareket eden oluşumumuzdan istifade edilmesi anlamında harika bir fırsat sağlıyor olacak."

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NDEKİ FAALİYETLERİNE 2008 YILINDA BAŞLADI

Howden, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilk faaliyetlerine 2008 yılında Dubai’de ve 2017 yılında Abu Dhabi’de açmış olduğu ofislerle başladı. O zamandan bu yana Howden TMEA’da dönüşümsel bir büyüme yaşadı ve ayrıca Türkiye’de ACP Brokerlik bünyesindeki çoğunluk hisseyi satın aldı, Umman’daki New Generation Insurance Services Company LLC’nin büyük kısmının devralımını tamamladı ve ilave olarak Tanzanya’daki BR Puri & Company Limited ile ortaklık kurdu. Howden’ın oluşan bu uluslararası ağı ile birlikte şu anda TMEA bölgesinde 17 ülkede faaliyet gösteriyor.