Molfix, erken ve sağlıksız doğan bebeklerin hayata tutunması için başlattığı ‘Hayat Bağım’ Projesi’yle Trabzon’daki ebe, hemşire ve annelerle buluştu. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yenidoğan servisinde görev yapan 50 ebe ve hemşireye aynı gün güvenli bağlanma, kanguru bakımı, çocuk gelişimiyle ilgili eğitimler verildi.

Projeye yönelik Trabzon’da gerçekleştirilen basın buluşmasında konuşan Hayat Kimya Global Marka İletişim Müdürü Gülben Ordulu Kambay “Molfix, bugün 21 yaşında, 21 yıldır Türkiye’de ve yurtdışında güçlenerek, emin adımlarla büyüyor. Markamız, % 20 pazar payıyla Türkiye’de lider ve başarısını global çapta da sınır ötesine taşıyor. Bu topraklarda doğan markamız ve yenilikçi ürünlerimiz sektörünün en iyisi olarak seçilen AR-GE Merkezi’mizde Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor. Molfix ile hayata geçirdiğimiz Hayat Bağım sosyal sorumluluk projemiz ise, bizim tüm şirket olarak gönülden inandığımız ve arkasında uzun yıllar duracağımız bir çalışma. Bu projeyle aslında sadece bugüne değil gelecek nesillere de yatırım yapıyoruz” dedi.

Türkiye’deki 10 ilde gerçekleştirilen saha çalışmalarına yönelik bilgiler veren Kambay “Geçtiğimiz ay saha çalışmalarına başladığımız projemizde, 10 ilde şimdiye kadar eğitim alan annelerle eğitim öncesinde ve eğitim tamamlandıktan sonra değerlendirme anketi gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 1.000 anneye ulaştık. Yoğun bakımdaki bebekle etkileşim kurmayı, kanguru bakımı yapmayı, bebek gelişimini bilip bilmediklerini sorduk. Eğitim öncesindeki bilgi seviyesi %37 iken, eğitim sonrası bilgi seviyesi %75’e çıktı. İl bazında bilgi oranlarına değinecek olursak, sırasıyla, Trabzon (%67), Van (%45), Sivas ve Diyarbakır (%44)’lük oranla bilgi artışının en çok ölçümlendiği iller oldu. Trabzon’daki bilgi seviyesinde bu kadar yüksek artış, annelerin bu konuda bilgi almaya ne kadar hazır olduklarının bir göstergesi niteliğinde. Trabzon’da düzenlediğimiz anne eğitimleriyle 90 anne ve bebeğe birebir ulaştık. Sahada attığımız ilk adımlarla aldığımız olumlu sonuçlar, bizi mutlu etti. Molfix olarak, annelerin yanında omuzlarına dokunan sıcak bir el olmak için de projemizi 2020’de 15 ile çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

“Hayat Bağım projesi, toplum için önemli bir ruh sağlığı hareketidir”

Bebek Ruh Sağlığı Derneği Üyesi Uzman Klinik Psikolog Nilüfer Karapehlivan ise Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ebe& hemşireler için düzenlenen eğitim öncesi yaptığı konuşmada, projenin hem Türkiye hem dünya için önemine değindi.

Güvenli bağlanmanın öneminin tüm toplum ve ebeveynler tarafından acilen öğrenilmesinin ve gerekli adımların atılmasının gerekliliğini dile getiren Karapehlivan “Proje, her ne kadar anne-bebek odaklı görünse de, toplumun geneline yayılacak çok önemli bir ruh sağlığı hareketidir. Güvenli anne-bebek ilişkisi sonucunda, toplumda huzurlu, barışçıl, sevgi dolu, merak eden ve araştıran bireylerin sayısı artar ve suç işleme gibi çok önemli toplumsal problemler azalır. 10 ilde başlatılan bu önemli çalışmayla, annelerin çocuk ruh sağlığı ve gelişimi üzerine bilgilendirilmesi hedeflendi. İlk yıllardaki bakım veren kişiyle kurulan duygusal bağ, kişilerin ileriki yıllardaki eş, arkadaş ilişkilerini de şekillendirir. Daha da önemlisi nesiller arası aktarılarak devam eder” dedi. Karapehlivan, anne ve bebek ruh sağlığının huzurlu bir dünyaya sahip olabilmenin ilk adımı olduğunu dile getirdi.

“Kanguru Bakımı, bebeğin hayata bağlanmasında çok önemli bir metot”

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan “Projemizi götürdüğümüz Türkiye’nin dört bir yanındaki kamu hastanelerinde, Anne Misafirhanelerinde konaklayan annelerin bebekleriyle güvenli bağlanmayı nasıl gerçekleştireceklerini, çocuklarının gelişimlerini nasıl takip edeceklerini, asla bebeklerini birbirleriyle kıyaslamamaları ve bebekleriyle oyun oynayıp etkileşime girmeleri gerektiğini her eğitimde anlatıyorum. Bunun yanı sıra, bebeğin gelişimi ve hayata bağlanması için en önemli metotlardan olan kanguru bakımı ise, anneler ve babalar için de yararlıdır. Bilimsel olarak yeni doğan bebeğin sıcak tutulmasını sağlamakta, stres, acı veya rahatsızlığını azaltmakta ve dokunmak ile sinir hücreleri uyarıldığı için hormonlar çalışmakta büyüme ve gelişimi desteklenmektedir. Bu bakım, anne-babaların bebeğe yakın hissetmesini sağlamakta, stresini azaltmakta ve bebeğin bakımı konusunda özgüvenlerini artırmaktadır. Anne babalar bebeğin verdiği ipuçlarını daha rahat anlamakta, annelerin doğum sonrası depresyonunu azaltmaktadır.” dedi.