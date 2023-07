Hopi’den dijital devrim

Her yaştan ve kesimden kullanıcıyı hedefleyen Hopi, hem kullanıcılarına hem de iş ortaklarına sunduğu hizmet ve teknolojiye, ödeme çözümlerini de ekleyerek baştan aşağıya yenilendi.

Tüketicilere en ekonomik, özgür ve demokratik dijital alışverişin kapılarını açan Hopi, sunduğu pazarlama, reklam ve finansal teknoloji çözümleriyle yüzlerce markayı, yıl sonuna kadar sayısı 18 milyonu aşması beklenen kullanıcısıyla buluşturacak.

2015’te bir sadakat uygulaması olarak hayatımıza giren ve geçen 8 yılda 15.8 milyon kullanıcıya ulaşan Hopi, bir süre önce açıkladığı finansal teknolojiler alanındaki yatırımlarının ardından bu kez de perakendede “icat çıkarma” vizyonuyla baştan aşağı yenilendi. Hayata geçirdikleri yatırım ve yenliklerle Hopi’yi sektörünün ilk ve tek “Müşteri Teknolojileri“ şirketi olarak tanımlayan Hopi CEO’su Yalın Özcan, “Kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyim ve yeni ürünler ile Hopi’yi yeniledik. Perakende sektöründe daha önce yapılmamış uygulamalara imza atıyoruz. Amacımız bu yeni dönemde tüketicilere de markalara da ‘Önce Bi Hopi’ mesajını vermek” diye vurguladı.

Yeni Hopi dünyasında her bir kullanıcısını hiper-kişiselleştirilmiş Hopi deneyimiyle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Hopi CEO’su Yalın Özcan, “2015 yılından bu yana teknolojimizi ve altyapımızı sürekli geliştirdik; her geçen gün daha da akıllandık. Bugün her 5 kişiden birinin cebindeyiz. Yatırımlarımızın neredeyse tamamını kullanıcılarımıza ve iş ortaklarımıza eşsiz bir deneyim sunmak üzere dijitalleşme ve ileri teknolojiye yapıyoruz. Varmak istediğimiz yer ise belli; Hopi’yi Türkiye’nin ‘unicorn’larından biri yapmak” dedi ve ekledi: “Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de ilk sayılabilecek özelliklerimiz ve ileri teknolojik kabiliyetlerimizle pazarlama, reklam ve finans teknolojileri alanlarındaki iddiamızı güçlendiriyoruz. Yeni Hopi sadece uygulama ara yüzü ile değil, baştan aşağıya tüm fonksiyonları ile yenilenirken, artık tüm alışveriş deneyimi yolculuğunun akıllı alışveriş arkadaşı olarak konumlanacak.”

“Finansal hizmetlere ulaşımda fırsat eşitliği sağlıyoruz”

Hopi’nin bu yeni döneme dair iddialı hedefleri olduğunu da paylaşan Özcan, “2024’e 18 milyon Hopili ile girmeyi planlıyoruz. Aktif müşteri sayısında ise başlangıç hedefimiz 7 milyonun üzerinde. Veri analizi ve hiper kişiselleştirme uygulamaları ile her bir Hopiliye özel, kolay ve avantajlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Tüm dünyanın resesyon ve enflasyon konuştuğu bir dönemde Hopi’nin tüketicilere kazandıran formüller üzerinde çalıştığını aktaran Özcan, şöyle devam etti: “Tüketiciler Hopi’de aradıkları ürünün en ekonomik seçeneğini bulmakla kalmıyor, harcadıkça da paracık kazanıyor. Üstelik Param iş ortaklığıyla kullanıcılara kartsız taksit limiti atayıp alışveriş kredisi kullandırıyoruz. Başta bankacılık sisteminde olmayan kesimleri hedeflerken, isteyen herkesin hizmete ulaşmasını sağlayacağız. Yani bu ortaklık, finansal hizmetlere ulaşımda fırsat eşitliği getirmesi adına da önemli bir adım oldu.”

“En”lere imza atıyoruz

Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama ve CRM'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın ise dijital dünyada ezberleri bozan Hopi’nin hedefini “herkesin cebine girmek” olarak özetledi. Yeni Hopi’nin çıkış noktasının Boyner grubun yıllar önce sektöre kazandırdığı dünyanın ilk taksit kartı olduğunu hatırlatan Aydın, “Boyner grup şirketleri bugüne kadar, tüketicilerin değişen beklentilerini anlayarak iş dünyasına yepyeni bakış açıları getirdi. Bu vizyon ile şimdi aynı DNA’dan gelen Hopi de kullanıcılarının deneyimlerini uçtan uca adreslediği bir modelde, alışverişlerini demokratikleştirmeyi, özgürleştirmeyi ve ihtiyaç duyduğu ürünlere erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda kullanıcılarımız için hayatın her anında önce bi Hopi dedikleri güvenilir bir marka, birlikte çalıştığımız markalar için ise en vazgeçilmez iş ortağı olmak için çalışıyoruz” diye vurguladı.

“Önceliğimiz, kullanıcılarımızın tamamını çok iyi anlayarak, her kesimden tüketicinin beklenti ve ihtiyaçlarını kapsayacak, onlara demokratik ve erişilebilir bir platformda alışveriş deneyimi yaşatacak yepyeni bir Hopi yaratmak oldu. Hopi harcadıkça kazandırmakla yetinmiyor; farklı uygulamaları ile de kazandırmayı sürdürüyor. Örneğin bugün sayısı 15.8 milyon olan her bir kullanıcısını kendi dünyasının influencer’ı olmaya davet ediyor. Bu özelliği ile Hopi kullanıcıları influencer gibi paylaştıkça kazanıyor” diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“B2C2B modeli olarak adlandırdığımız bu modelde, markalar da devasa pazarlama bütçelerine ihtiyaç duymadan doğru hedef kitleye ulaşacakları yeni bir mecraya kavuşuyor. Bu aynı zamanda inovatif pazarlama ve reklam teknolojileri alanında bir ilk. Markalar Hopi ile yeni kullanıcı kazanımı, daha fazla trafik, işlem ve gelir artışına ek olarak kampanyalarda daha yüksek etkileşim elde edecek. Böylece en demokratik, özgür, erişilebilir ve en ekonomik dünyayı sadece tüketicilere değil, markaların kullanımına da sunuyoruz. Farklı e- ticaret platformlarının aksine, kullanıcılarımızı alışveriş platformumuz ve tıkla kazan uygulamalarımız ile iş ortaklarımızın web sitesine yönlendiriyor, yine Türkiye’de ilk defa Hopipay kartları ile ödediklerinde anında paracık kazanmalarını sağlıyoruz. En önemlisi de kampanyalarımız bittiğinde ‘tükendi’ ibaresi yerine kullanıcılarımızı yine markanın web sitesine yönlendiriyoruz. Böylece iş ortaklarımızın web sitelerinde trafik artışı ve yeni müşteri kazanımı sağlıyoruz.”