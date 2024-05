iF Design Award 2024'te 37 Türk şirketine ödül

71 yıldır iyi tasarımları şeffaf ve güvenilir şekilde değerlendirerek ödüllendiren organizasyonda, bu yıl bir rekor kırılarak 72 ülkeden 10 bin 800 başvuru, 23 ülkeden 132 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

En seçkin 75 tasarım en yüksek onur olan iF Design Award 2024 Gold ile ödüllendirildi.

52 ülkeden 2 bin 294 katılımcı da ödüle layık bulundu. Bu yıl tam 37 ödül Türk şirket ve tasarımcılarının oldu.

Beko, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Vestel White, Arnica, Hidromek, Aselsan, Garanti BBVA, Odeabank, Jumbo, Hi Design Studio, GMF Motor, Habif Architects, Kale Seramik, Çanakkale Kalebodur, VitrA Karo (Tiles), Umut Durmuş Cultural Works, Kar Endüstriyel Tasarım, Ekin Smart City, Garanti Roasters, LAV, Laodikya Maden Seramik ve Tekstil Ürünleri, Gönye Design, Toros and Partners, Yeşim Kozanlı Architecture & Interior Design, Pınar Kaptan Uysal, Yalın Tan + Partners şirketleri çeşitli kategorilerde ödüle layık bulundu.

Rekor yıl oldu

Bu yılki iF Design Award bir kez daha tasarım dünyasının şu anda nasıl geliştiğinin ve toplumda hangi konuların güncel olduğunun bir yansıması olduğunu belirten iF Design CEO'su Uwe Cremering, “Daha önce iF Design Award için hiç bu kadar çok başvuru olmamıştı. Bu yıl rekor bir yıl oldu. Bu bizi çok mutlu ediyor ve iF Design Award’un öneminin artmaya devam ettiğini gösteriyor. 10 bin 800 başvurunun en iyi yüzde 50'si geçtiğimiz aralık ayındaki ilk değerlendirme turunda online ön elemeyle Berlin'deki iF Final Jürisine katılmaya hak kazandı. Değerlendirme fikir, biçim, işlev, farklılaşma ve etki açısından açıkça tanımlanmış kriterlere dayanıyordu. İki sürdürülebilirlik uzmanı bu yıl da iF Final Jürisine katıldı ve jüri üyelerine tavsiyelerde bulunmak ve başvuruları sürdürülebilirlik açısından kategorize etmek için hazır bulundu” dedi.

iF Design tarihinde ilk defa ömür boyu başarı ödülü de verildi. Ödülün sahibi efsane tasarımcı Dieter Rams oldu. Ödül töreninde İf Design Trend raporunun 2024 versiyonu yayınlanırken Trend konferans serisinin ilk versiyonu da Berlin’de gerçekleştirildi. Konferansın ikincisinin de bu yıl haziran ayında İstanbul’da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

“Türk tasarımları özgünlüğüyle fark yaratıyor”

Global tasarım arenasında Türk tasarımlarının özgünlüğüyle farkındalık yarattığını belirten iF Design Award Türkiye ofisinden Sinem Kocayaş, uluslararası tasarım yarışmasında Türkiye’nin yükselen tasarım grafiğini şu şekilde özetledi: “2020-2024 yılları arasında iF Design Award kazananlar sıralamasında Türkiye’den 95 şirket içinden en yüksek puanlamaya sahip Türk markaları arasında ilk üç sırada Beko, Vestel, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra bulunuyor. Türkiye ortalamasında en çok puan alan ödüllü tasarım ofisi ise Kar Design. Onu Selami Gündüzeri ve Yiğit Özer tasarım ofisleri takip ediyor. Türkiye için gurur verici başarılardan biri ise global şirketler sıralamasında, mutfak aletleri kategorisinde Beko ilk on marka içinde dokuzuncu sırada yer alıyor. Global ticari araçlar kategorisinde Hidromek üstün başarısı ile ilk on içinde dördüncü sırada bulunuyor.”