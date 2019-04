İsveç'te düzenlenen Great Place to Work Araştırması'nın büyük ölçekli işletmeler kategorisinde onuncu kez en iyi iş yeri seçildi ve listede "Efsane" statüsü kazanan beş şirketten biri olmayı başardı.

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, bir kez daha İsveç'teki en iyi işverenler arasında yerini aldı. Great Place to Work araştırmasıyla, ilk kez 2010 yılında İsveç'teki büyük ölçekli işletmeler kategorisinde en iyi işverenler listesine giren IFS, bu yıl da aynı ödülü alarak üst üste onuncu kez bu unvanın sahibi olmuş oldu. 2015 yılında araştırmanın Onur Listesi'ne giren şirket, bu yıl çıtayı daha da yükseltti ve listede "Efsane" statüsü kazanan beş şirketten biri olmayı başardı.

Dünya genelindeki çalışanlarının ortalama çalışma süresi 8,7 yılla ulaşan ve bu süreyle sektördeki ortalamaların çok üstünde rakamlara ulaşan IFS, ödülünü 27 Mart'ta, Stockholm'de gerçekleştirilen bir törenle teslim aldı.

Great Place to Work Enstitüsü'nün en itibarlı statüsü "Efsane" unvanına sahip olmanın onur verici olduğunu ifade eden IFS İnsan Kaynakları Direktörü Jane Keith konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Harika bir iş yerinin temelinde; iş birliği, güven ve çalışan katılımı vardır. Bunlar bir araya geldiğinde güçlü bir kurumsal performans oluşturur. IFS olarak biz de dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızın memnuniyetini kazanabilmeye ve motivasyonlarını yüksek tutmaya odaklanmış bir kurum kültürü oluşturduk. Geldiğimiz nokta itibari ile de çalışmalarımızın bu ve bunun gibi önemli ödüllerle takdir görüyor olması bizler için gurur vericidir."

Great Place to Work İsveç CEO'su Maria Grudén: "Yüksek düzeyde çalışan katılımı, başarı getirir"

Great Place to Work yüksek düzeyde güvene dayalı, yüksek performans gösteren iş yeri kültürlerinin oluşturulması, sürdürülmesi ve tanınması konusunda küresel anlamda yetkili bir kurum. Great Place to Work Güven Modeli de 30 yıl boyunca yapılan araştırmalara ve her yıl dünya çapında milyonlarca çalışanın katıldığı Güven Endeksi Çalışan Anketi ile toplanan verilere dayanıyor. Kurum şirketlere, çalışan memnuniyetinin en yoğun olduğu noktaları ve sürekli gelişim için var olan fırsatları nasıl önceliklendirmeleri gerektiği konusunda yardımcı oluyor.

Great Place to Work İsveç CEO'su Maria Grudén da IFS'in uzun soluklu başarısı hakkında bir değerlendirmede bulundu ve şunları söyledi: "Yüksek düzeyde çalışan katılımı, başarıyı da beraberinde getirir. Bu, hem Great Place to Work olarak bizlerin hem de iş yeri kültürüne kaynak, enerji ve zaman ayıran şirketlerin çok iyi bildiği bir gerçek. İşte bu noktada İsveç'in en iyi iş yeri seçilmiş olmak, IFS'in hedeflediği başarıya ulaştığının bir kanıtıdır."