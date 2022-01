İlk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

2030 yılında tüm denim koleksiyonunu doğa dostu All Blue ürünlerinden oluşturmayı hedefleyen Mavi, 2050 yılına kadar iklim pozitif bir şirket olmayı taahhüt etti.

Jean ve hazır giyim markası Mavi, yayınladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nda “All Blue. Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi’si” söylemiyle sürdürülebilirlik stratejisini ve uzun vadeli hedeflerini açıkladı. 2030 yılında tüm denim koleksiyonunu doğa dostu All Blue ürünlerinden oluşturmayı hedefleyen marka, 2050 yılına kadar iklim pozitif bir şirket olmayı taahhüt ediyor.

Son iki yıldır sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dikkat çeken Mavi’nin CEO’su Cüneyt Yavuz şunları söyledi:

“Dünyanın öncü jean markalarından biri olarak, 30 yıllık denim uzmanlığımızla, her zaman ileriye bakmaya, en iyiye ulaşma yolculuğumuzda Mavi kalitesini odağımıza alarak tutkuyla çalışmaya devam ediyoruz. Kaliteyle sürdürülebilir büyüme üzerine kurduğumuz; İnsan, Çevre, Toplum ve Denim’i odağına alan All Blue yaklaşımımızla bu yıl sürdürülebilirliği şirket kültürüne, vizyonumuza, iş yapış şekillerine, ürünlere ve büyüme hedeflerimize entegre etmek üzere önemli yol aldık. Değerlerimiz ve kurumsal kültürümüzden güç alıyor, daha iyi bir Mavi ile, daha iyi bir dünyanın mümkün olacağına inanıyoruz. Daha iyisi için sorumluluk alıyor, yeniyi denemekten ve keşfetmekten vazgeçmiyoruz. “Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi’si” mottosuyla çalışanlarımızla başlattığımız bu dönüşüme tüm paydaşlarımızı davet ediyor; her gün daha iyisi için çalışıyor ve bugünden başlayarak yarın için aksiyon alıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) destekleyen stratejimiz ile Güçlendiriyor, Koruyor, Dönüştürüyor ve Harekete Geçiriyoruz. Bugün bu yöndeki tüm çabalarımızı ve taahhütlerimizi ortaya koyan ilk sürdürülebilirlik raporumuzu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Türkiye’de hazır giyim alanında karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk marka olan Mavi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda global sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstererek B notu aldı. Bu yıl ilk kez raporlama yaptığı Su Güvenliği ve Ormansızlaşma Programları’na C derecelendirme notuyla giriş yaparken, Türkiye’den CDP Ormansızlaşma Programı’na ise raporlama yapan ilk ve tek şirket oldu.

Bir önceki yıla göre iki kat büyüyen doğaya saygılı All Blue koleksiyonu “The Rivet Awards” kapsamında 2. kez “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülünü kazandı. Geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yarattığı Pro Sport Repreve jean koleksiyonu için 600 bin plastik şişe geri dönüştürülerek, yaklaşık 15 ton karbon emisyonunun önüne geçildi.

Mavi, ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan tek hazır giyim markası konumunda yer alıyor. Sürdürülebilirlik konusundaki kararlı adımlarına UN Global Compact, UN WEPs ve CEO Water Mandate gibi global sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde de yerini alarak devam ediyor.