SEV Amerikan Koleji (SAC) tarafından liseli gençlere girişimcilik ruhu kazandırmak amacıyla kurulan Türkiye’nin lise düzeyindeki ilk inovasyon ve girişimcilik merkezi SAC X-Zone (İnovasyon, Girişimcilik ve Ortak Çalışma Merkezi) bir ilke daha imza attı. Silikon Vadisi’ndeki inovasyon ve girişimcilik üretim merkezleri olan coworking’lerin (ortak çalışma alanı) bir modeli olan SAC X-Zone’un yönetimi, okulun öğrencilerine emanet edildi. Öğrencilerin üniversite yıllarını beklemeden daha lise seviyesinden itibaren girişimcilik kültürüyle tanışması hedefiyle kurulan SAC X-Zone, öğrenciler tarafından yönetiliyor.

SEV Amerikan Koleji’nde; öğrencilerin organizasyon, zaman yönetimi, liderlik, risk alabilme ve iletişim becerilerinin gelişmesi amacıyla fark yaratacak bir uygulama hayata geçirildi. Yapay zekâ uygulamaları, otonom araç çalışmaları, tasarım ve programlama gibi pek çok farklı çalışmanın ve ders dışı aktivitelerin yapılabildiği laboratuvarların bulunduğu SAC X-Zone’un yönetiminin öğrencilere devredilmesi kararı alındı.

YÖNETİM KURULU ÖĞRENCİLERDEN

Bu karar doğrultusunda SAC öğrencilerinden oluşan bir yönetimi kurulu oluşturuldu. SAC X-Zone Yönetim Kurulu’nda öğrenciler, başvuru ve mülakat süreçlerinden geçerek farklı pozisyonlara atanarak, görevlerine başladılar. Yönetim Kurulu’nun yapısı, “Teknoloji ve Yenilik”, “İş ve Finans”, “Pazarlama ve İletişim”, “Dizayn ve Marka” şeklinde 4 ana bölümden oluşuyor.

SAC X-Zone Yönetim Kurulu’nda çalışmalarını sürdüren öğrenciler, yıl boyunca birçok etkinlik ve çalıştay düzenliyor. Son olarak diğer okullarında katılımı ile SAC X-Zone’un en önemli etkinliği olan Yıkıcı İnovasyon Zirvesi ile girişimcilerin melek yatırımcılarla buluşmasını sağlayan öğrenciler, bu yıl diğer okullardaki öğrencilerin de katılacağı bir otonom araç yarışması planlıyor.

TÜM LİSELİLERE AÇIK

Çekmeköy’deki SAC kampüsünde bulunan merkez, sadece okulun kendi öğrencilerine değil, düzenlenecek etkinlikler kapsamında araştırma yapmak isteyen, yeni ürünler geliştirmek isteyen tüm lise öğrencileri tarafından kullanılabiliyor. X-Zone bünyesinde çalışan öğrenciler, iki yıldır katıldıkları robotik turnuvalarında, otonom araç yarışmalarında birincilikler elde etmenin yanı sıra ABD’nin Houston kentinde gerçekleşen dünya turnuvalarına katılarak ülkemizi başarıyla temsil ettiler.