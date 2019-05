Yurtdışı taşımacılık alanında INTER by MNGkargo markasıyla hizmet veren MNG Kargo, Çin’in online alışveriş devi DHgate ile işbirliğine imza attı.

MNG Kargo'nun yurtdışı taşımacılık alanında hizmet veren uzman markası INTER by MNGkargo erişim ağını genişletmeye devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiği esnek gönderi ve teslimat seçenekleriyle hizmet veren INTER by MNGkargo Türkiye’nin 81 ilindeki KOBİ’leri dünyanın 220 ülkesine açmaya hazırlanıyor. Çin’in online alışveriş devi DHgate ile anlaşan INTER by MNGkargo, DHgate'in Türkiye ayağındaki tüm operasyonları yürütecek. 2015 yılından beri Türkiye pazarında olan DHgate, dünyanın en büyük 5. cirosuna sahip e-ticaret sitesi. Çin Halk Cumhuriyeti’nde B2B e-ticaret pazarının ilk ve en etkin aktörlerinden biri olan DHgate’in 2019 yılı itibariyle 22 milyon kayıtlı alıcısı bulunuyor.

40 milyondan fazla ürün satılıyor

40 milyondan fazla ürünün satışının yapıldığı DHgate ile imzalanan bu anlaşma Türk KOBİ’lerinin hem Çin pazarına girmelerini hem de global e- ticarette etkili olmasını sağlayacak. KOBİ’ler, DHgate bünyesinde online mağaza açarak tüm dünyaya satış yapabilecek. Ürünleri ise MNG Kargo güvencesiyle ulaştırılacak. KOBİ’lere büyük önem veren MNG Kargo e-ticaretin büyümesiyle erişim ihtiyacı artan KOBİlere destek vermek için ürün ve hizmetlerini onların ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyor. 2019 ve 2020 yıllarında KOBİ’lere yönelik çalışmalarla e-ticaret pazarındaki kargo payını artırmayı hedefleyen MNG Kargo bu amaçla teknolojik yatırımlar yapıyor. Bu işbirliğiyle 2020 yılında 100 milyon dolarlık bir e-ihracat yapılması planlanıyor. 2018 yılının sektörel verilerine göre e-ihracat yüzde 200 üzerinde artış göstererek 1 milyar dolara ulaşmıştı. MNG Kargo, bu anlaşma ile toplam e-ihracatın yüzde 10’unu domine etmeyi amaçlıyor.

"KOBİ’lerimiz yurtdışında da müşteri bulacak"

MNG Kargo Yurtdışı Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürdal imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Uluslararası arenada yeni pazarlara açılacak olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. DHgate ile yaptığımız bu işbirliğiyle küresel pazarda payımızı artıracağız ve MNG Kargo kalitesini tüm dünyaya taşıyacağız. Bu işbirliği, ülkemizdeki 3 milyon 500 bin civarındaki KOBİ’mizin yurtdışında da müşteri bulmasını sağlayacak. E-ihracat kapısı daha da açılacak. MNG Kargo olarak her türlü desteği vermek için hazırız. Bu işbirliği ile, e-ihracat için büyük bir fırsat doğdu.”

DHgate’in kurucusu ve CEO’su Diane Wang Shutong, “Tarihi İpek Yolunu elektronik İpek Yolu olarak tekrar kurabilmek için Türkiye’ye attığımız adımda INTER by MNGkargo ile işbirliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. MNG Kargo’nun 81 ildeki yerel gücüne güveniyoruz. Çin çok büyük bir pazar, global piyasalara satış yapmak isteyen KOBİ’ler için önemli bir kapı olacağız. İnternet üzerinden ticaret yapan KOBİ’lerin dış pazarlara açılmasını, dünyanın her yerine ürün satabilmesine imkan yaratacağız. Türk KOBİler platformumuz üzerinden 22 milyon kayıtlı müşterimize satış yapma şansı elde edecekler” dedi.