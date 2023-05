İstanbul'daki 4.Dedeman Oteli için imzalar atıldı

Dedeman Bostancı’da 25 Mayıs’ta gerçekleştirilen törende, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş ile Doğru Holding arasında Dedeman Küçükyalı İstanbul için franchise sözleşmesi imzalandı.

Markanın Anadolu Yakası’ndaki 3. oteli olan Dedeman Küçükyalı İstanbul, 2023 yılı sonunda kapılarını açacak ve 137 odası, restoranı, toplantı salonları, spa’sı ve fitness salonu ile misafirlerine hizmet verecek.

Otel; misafirlerine yüksek standartlarda, geleneksel hizmet anlayışıyla konaklama imkânı sunan, Dedeman Hotels & Resorts International’ın çatı markası “Dedeman” imzasını taşıyacak.

Otel, merkezi konumuyla dikkat çekiyor

Küçükyalı E-5 karayolu üzerinde, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’na 5 dakikalık, Hilltown AVM’ye 10 dakikalık yürüme, Marmaray’a 7 dakikalık araç mesafesindeki konumu, Maltepe sahiline ve Ataşehir şehir hastaneleri bölgesine yakınlığıyla dikkat çeken Dedeman Küçükyalı İstanbul, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yalnızca 30 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Digital Marketing İç ve Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Mutlu Doğru, “Dedeman tarihimizle özdeşleşmiş, Cumhuriyetimizin en köklü markalarından biri. Bu markanın bir parçası olmak Doğru Holding olarak bize gurur veriyor. Dedeman Küçükyalı projesinin, E-5 üzerindeki konumu ve altyapısıyla Dedeman markasına yakışır bir proje olmasını diliyorum. En kısa sürede misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bu süreçte hem Doğru Holding hem Dedeman olarak ekiplerimiz çok büyük bir özveri ile çalıştı. Dedeman markası ile güçlerimizi birleştirerek daha büyük projelere birlikte imza atmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olacağız ve umarız bunu yurt dışına da taşıyabiliriz” dedi.

“Dedeman olarak zincirimize eklenen her otelle potansiyelimizi arttırıyoruz”

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman yaptığı konuşmada, Türkiye’de doğmuş büyümüş ve uluslararası alanda otel işletmeciliği yapmış ilk Türk şirketi olduklarının altını çizerek; “Dedeman olarak attığımız her bir imza, açılışını gerçekleştirdiğimiz her bir otel bizi yeni duraklara taşırken, bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlama misyonumuzu gerçekleştirmenin gururunu da yaşıyoruz. Bu vizyonla bugün 24 otel ile hizmet veriyoruz. Yurtdışında daha önce Moldovya, Özbekistan, Bulgaristan, Suriye ve Moskova’da oteller işlettik. Bugün ise halihazırda Erbil ve Kazakistan’da da birer otelimiz var ve yurt dışında daha da büyümek istiyoruz. Şu an Dedeman olarak 9 markamız bulunuyor. Anlaşma sürecindekilerle birlikte yıl sonu hedefimiz bu 9 marka ile otel sayımızı 53’e çıkarmak. Arkamızdaki güçlü ekip ve yatırımcılarımızla bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz. Öngörülü yatırımlarımız ile bir sinerji yaratarak zincirimize eklenen her otelle kendi potansiyelimizi artırıyoruz” dedi.

“İstanbul bizim için çok önemli bir destinasyon”

İstanbul’un turizm açısından benzersiz potansiyeline dikkat çeken Dedeman; “Doğru Holding ile imzaladığımız franchise sözleşmesi ile; 1966’da başladığımız yolculuğumuzun en önemli duraklarından biri olan dünya şehri İstanbul’da 4’üncü, Anadolu Yakası’nda 3’üncü otelimiz için ilk adımı atıyoruz. Dedeman Küçükyalı İstanbul; sanayi ve iş merkezlerine yakınlığı ile İstanbul’u iş amaçlı ziyaret eden, hastanelere yakınlığı ile sağlık turizmi için kente gelen, toplu taşıma araçlarına yakınlığı ile kültür turizmine odaklanmış misafirlerimiz için son derece uygun bir konaklama noktası olarak öne çıkıyor. Tarihi, kültürü ve doğası ile turizm açısından önemli potansiyele sahip İstanbul, modern yüzü, alışveriş olanakları, kültürel etkinlikleri, kongre merkezleri ve medikal alanındaki hizmetleriyle de her türlü gereksinime karşılık verebilen bir şehir. Bir cazibe merkezi olan bu şehrin taşıdığı ve sürekli büyüyen bu benzersiz potansiyel, yeni yatırımlarla ülke turizmindeki payını her geçen gün daha da arttırıyor. Bizler de şehir otelciliğindeki tecrübemizi aktaracağımız Dedeman Küçükyalı İstanbul ile bu büyümenin bir parçası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Doğru Holding ile gerçekleştirdikleri bu iş birliğinin birçok yeni projenin ilki olduğunu belirten Dedeman sözlerini şöyle tamamladı: “Biz bir aile şirketiyiz ve ortaklık kurduğumuz şirketlerin de bir aile şirketi olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için her ortaklık bir evlilik gibi, ailemiz her gün büyüyor. Bu imza, Doğru Holding ile yürüteceğimiz güzel bir birlikteliğin ilk adımı.”