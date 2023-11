Kadın istihdamına dev yatırım

Cumhuriyetin 100. yılı ve Arabica Coffee House’un kuruluşunun 9. yılı, “Fark Yarat Öncü Ol” sloganı ile yola çıkılan Tastopia Taste Factory’ nin açılış törenine; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Arabica Coffee House ve Tastopia Taste Factory Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sertaç Yalçın, Arabica Coffee House Onursal Başkanı ve hissedarı Mimar Elif Ülger Yalçın, sektör paydaşları ve çok sayıda basın mensubu üyesi katıldı. Açılış kapsamında istihdam edilen kadın ustalar, eğitim süresince yapım ve aşamalarını öğrendikleri ürünlerin sunumlarını yaparak misafirlerin tadım yapmasına olanak sağladı.

“FABRİKAMIZA ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ İLE YATIRIM YAPTIK”

Tastopia Taste Factory Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sertaç Yalçın; kadın istihdamına yönelik projelerini geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak; “ 2014 yılında kurulan ve şu an kahve sektörünün öncülerinden olan markamız Arabica Coffee House olarak, 50 milyon Türk Lirayı aşkın bir yatırımla kurduğumuz yeni yatırımızın açılışında sizlerle birlikteyiz. “En İyi ve Güçlü Türk Markası” olma hedefinde “Fark Yarat Öncü Ol” sloganıyla ve girişimci ruhuyla ilerleyen ve şu an kahve sektörünün öncülerinden olan Arabica Coffee House olarak, bu çerçevede çalışmalar yapmak, sektöre ve topluma katma değer sağlamak, sürdürülebilir ekonomi ve ülkemiz değerlerine katkıda bulunmak, Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk gelen bu dönemde bizim için ayrıca önem arz ediyor. 9 yıl önce çıktığımız bu yolda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunun bugün görüyoruz. Her alanda kendini sürekli geliştiren, inovatif bir marka olmak için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte yoğun mesai harcıyoruz. Kadınların iş hayatına kazandırılması için engelleri kaldırmak üzere İŞKUR ile birlikte herhangi bir eğitimi olmayan, meslek sahibi olmayan ev kadınlarının meslek edinmesine ve çalışabilmelerine olanak sağlayan bir proje geliştirdik. Proje kapsamında pasta yapımı ve sunumu ile ilgili 512 saatlik İŞKUR eğitim müfredatına göre eğitimler alarak başarılı olan kadınlara öncelik tanınması hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA GURRULA AÇTIĞIMIZ FABRİKAMIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”

Yalçın, Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir tesisi hayata geçirmekten büyük onur duyduklarını dile getirerek; “Yaklaşık 2 bin 800 m2 kapalı alanı olan ve çok büyük üretim kapasitesine sahip, üst düzey teknoloji ile donatılmış tatlı ve tuzlu ürün imalatı fabrikamız için 50 milyon Türk lirasını aşkın bir yatırım yaptık. Bizler Arabica Coffee House ailesi olarak bu büyük yatırımı yaparken tatlı çeşitlerimizden sandviçlerimize, ekmeğimizden kruvasanımıza, çikolatadan yeni nesil atıştırmalıklara, eklerlerden donutlara kadar birçok ürünün ARGE ve ÜRGE çalışmalarını yaparak hayata geçireceğiz. Öncelikli hedefimiz kendi mutfağımızda ürettiğimiz ürünleri kendi şubelerimizde satışa sunmak. Baristalığın prestijli bir meslek haline gelmesi ve bundan tüm sektörün de faydalanması için gerekli tüm çalışmalara ve eğitimlere devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kamu otoriteleriyle iş birliklerine devam ederek nitelikli istihdam eğitimlerine ve baristalığın meslek liselerinde ders olarak okutulması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunları yaparken de Aziz Atatürk ve Ülkemizin, Devletimizin değerlerine sahip çıkıyoruz.” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

YENİ YATIRIM İLE CUMHURİYETİN KAZANIMINA SAHİP ÇIKILIYOR

Arabica Coffee House olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hayata geçirilen gıda üretim tesisi "Tastopia Taste Factory’nin açılışının ardından Anıtkabir ziyareti de gerçekleştirildi. Anıtkabir ziyareti sonrasında yapılan açıklamada ise; “Cumhuriyet'in 100. yılında böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Arabica Coffee House olarak Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte, bu anlamlı günü ve gururumuzu taçlandırmak adına Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret ederek, mozolesine çelenk koyduk, anı defterini imzaladık ve hep birlikte Aziz Atamıza saygılarımızı sunduk” ifadelerine yer verildi.