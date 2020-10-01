Kanada Sanal Ticaret Heyeti 16-20 Kasım'da gerçekleştirilecek

Kanada Sanal Ticaret Heyeti, Türkiye’nin bilişim sektörüne katkı sağlayan sayılı kümelerinden olan Bilkent CYBERPARK Bilişim ve Telekomünikasyon (BİL-TEL) tarafından Kanada’da bilişim sektöründe faaliyet gösteren firma ve kurumların katılacağı çevrimiçi bir organizasyonla 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bilkent CYBERPARK, bünyesindeki firmalar ile kümelenme faaliyetlerine 2013 yılında başlayarak Bilişim ve Telekomünikasyon (BİL-TEL) Kümesi’ni kurmuştur. Şu anda 43 firma üyesi olan Küme, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) Projesi kapsamında destekleniyor.

Etkinlik öncesinde katılımcı firmaların profilleri oluşturularak, sundukları ürün ve hizmetler danışmanlar tarafından incelenip, talep ettikleri iş birlikleri için (satış, stratejik partnerlik, distribütörlük vb.) uygun eşleştirmeler yapılarak Kanada firma ve kurumları ile çevrimiçi B2B görüşmeler gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Kanada, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2020-2021 dönemi için öncelikli 21 hedef ülkeden birisi olarak belirlendi.

Son dönemde de Kanada’da bulunan Ticaret Odaları ve ihracatı teşvik eden kamu kurumları Türkiye-Kanada arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çevrimiçi (online) bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başladı. Özellikle Türkiye’nin Kanada nezdinde öne çıktığı bu dönemde, Bilkent CYBERPARK Bil-Tel Kümesi tarafından düzenlenen bu projeyle beraber ilgili pazarda avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Bununla beraber, Kanada pazarı üzerinden başta ABD olmak üzere Kuzey Amerika pazarına açılım imkanı önemli bir fırsat olarak gözüküyor.

Kanada, 1,7 trilyon doları aşan GSYİH’si ve kişi başına düşen yıllık yaklaşık 46.213 dolar gelir seviyesiyle, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alıyor. Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan Kanada, 32 milyar doların üzerinde yüksek teknolojili ürün ihracatı hacmiyle, bugün Kuzey Amerika kıtasında önemli bir teknolojili üretim merkezi haline gelmiş durumda.

Kanada ekonomisinin %4.8’ini ICT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) sektörü oluşturuyor. 2019 yılı Kanada İstatistik Kurumu rakamlarına göre bu sektörün büyüklüğü 11.9 milyar dolar olup, 666.5000’den fazla kişi bu sektörde istihdam ediliyor. Buna ek olarak animasyon, görsel efektler ve oyun sektörlerini alan Dijital Medya Sektörü, son dönemde önemli atılım yaparak 22 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Kanada, bu sektör açısında dünyanın 3.büyük pazarı ve başta Electronic Arts (EA) olmak üzere Capcom, Disney Interactive, Sony Pictures gibi firmalara evsahipliği yapıyor.

Bütün bu bilgiler ışığında, Bilkent CYBERPARK tarafından düzenlenen Kanada Sanal Ticaret Heyeti, Kanada pazarının kullanımı için iyi bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Programa başvuru için www.cyberparkict.com adresini ziyaret eilebilir.