Kisbu Group’tan yeni CFO ataması

Kisbu Group’un yeni CFO’su Doç. Dr. Caner Özdurak oldu.

12.03.2025 17:33:580
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Kisbu Group’tan yeni CFO ataması

Kisbu Group’un, CFO pozisyonuna mali işler, kurumsal finans ve stratejik planlama alanlarında deneyime sahip olan Caner Özdurak getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada; 'Caner Özdurak, Kisbu Group’daki yeni görevinde şirketin mali ve finansal konulardaki stratejilerine liderlik ederek organizasyonun sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak' denildi.

1978 yılında Mercan Satış Şubesi'nde temelleri atılan Kisbu Group, polipropilen iplik, polyester iplik halat ve branda gibi ürünlerle başladığı yolculuğuna, zamanla suni deri ve Nonwoven Spunbond kumaşı da ekleyerek sektörde öncü bir konuma yükseldi. 1988'de Bayrampaşa'da ilk şubesini açarak büyüme yolunda önemli bir adım atan şirket, 1993'te ikinci şubesiyle müşteri portföyünü genişletti. 1997'de Nonwoven Spunbond kumaşı Türkiye piyasasına sunarak sektörde devrim yaratan Kisbu, 2002'de Beylikdüzü'nde 4.000 m²'lik üretim tesisini faaliyete geçirdi. Bugün 90.000 m²'lik kapalı alanda üretim yapıyor, 300 kişiye istihdam sağlıyor ve 78 ülkeye ihracat yapıyor.

Yıldız Holding’de Stratejik Finans ve sonrasında M&A ve İş Geliştirmeden departmanlarında çalışan Caner Özdurak, kariyerine PwC Kurumsal Finans bölümü, sonrasında Ewe Turkey Holding’ˆde Kurumsal Gelişim Müdürü ve akademik hayata geçiş yapmadan önce ise CJ CGV Mars Strateji Müdürü olarak görev aldı. Akademik kariyerinde Yeditepe üniversitesi ve sonrasında Beykoz Üniversitesi’nde görev almış, 2021-2023 yılları arasında da T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nde Proje müdürü olarak görev yaptı. 

“Menemen Endeksi” mucidi olarak bilinen ve halen İstinye Üniversitesi’nde ekonomi ve finans dersleri vermeye devam eden Caner Özdurak, YTÜ İktisat bölümü sonrasında Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası Finans ve ek olarak Ekonomi Hukuku yüksek lisans bölümleri hem de Ekonomi ve Yeditepe Üniversitesi’nde Finansal ekonomi doktora programını tamamladı. 2023 yılında Makro İktisat alanında doçent olan Özdurak, SPL Düzey 3 ve Türev Lisanslarına ve IIA'nın Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikasına (CRMA®) sahip.


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