Kritik verilerin depolanmasında, yerellik öne çıktı

Özlem Aydın Ayvacı/oaydin@capital.com.tr

Verinin ticarete dönüşmeye başladığı günümüzde şirketlerin verilerini nerede saklayacağı son derece önemli bir karar haline geldi. PlusClouds CEO’su Duygu Atik, özellikle kritik verilerin yerel olarak depolanmasına karar kılan ülkelerin sayısının her geçen gün arttığını belirtiyor ve “Yerel veri merkezleri daha rahat erişilebilirlik imkanlarıyla avantaj sağlıyor. Türkiye’deki şirketlerin, özellikle dövize bağlı dalgalanmalar nedeniyle yerli hizmet sağlayıcılara yönelmeleri de maliyetlerini düşürdü” diyor.

Her ne kadar yazılım sektöründe yabancı şirketlerin ağırlığı söz konusu olsa da bu alanda çok başarılı yerli şirketler de var. PlusClouds, o şirketlerden biri. Yabancı yazılımlara karşılık gelecek yerli ürünleri bulunan şirket, Yeni Zelanda’dan ABD’ye pek çok ülkede büyük şirketlerle çalışıyor. Şirketlerinin 2010 yılında Türk mühendisler tarafından kurulduğunu ve Şef Bilişim A.Ş. bünyesinde faaliyet gösterdiğini belirten PlusClouds CEO’su Duygu Atik, “Global rakiplerimizle eş zamanlı olarak sunmaya başladığımız bulut hizmetlerini Türk Lirası üzerinden veriyoruz. Yabancı rakiplerimiz gibi birçok sektörle çalışmaya devam ediyoruz” diyor.

Türkiye’de hem veri merkezi hem bulut teknolojileri hizmetini veren ilk ve sayılı şirketlerden biri olduklarının da altını çizen Atik, “Yüzde 99,9 oranında hizmet sürekliliği (SLA) ile esnek, ölçekli ve güvenli bulut ortamı sunuyoruz. Kurumların iş yapış şeklini kolaylaştırıyoruz. Türkiye’de kaliteli ve güvenilir bulut sağlayıcıları olduğunu kanıtlamakta kararlıyız” diye ekliyor.

YEREL HİZMET SAĞLAYICILARA YÖNELİM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Verinin ticarete dönüşmeye başladığı günümüzde şirketlerin verilerini nerede saklayacağı son derece önemli bir karar haline geldi. Bu kararı alırken veri merkezinin coğrafi konumu büyük rol oynuyor. Ülkelerin veri güvenliği çerçevesinde uluslararası yasalardan farklı olarak düzenlediği farklı yasalar bulunuyor. Özellikle kritik verilerin yerel olarak depolanmasına karar kılan ülkelerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Atik, belirli alanlarda sınırlama getiren ülkelerin de mevcut olduğunu söylüyor.

Yerel veri merkezlerinin en büyük avantajlarından birinin verilere daha rahat erişilebilirlik sağlamaları olduğunu dile getiren Atik, “Fiziksel erişilebilirlik değerinde artışın yanı sıra süpervizyon ve tutarlılık açısından kurumların iş yapış şeklini de kolaylaştırıyor. Diğer ülkeler için bu avantajların karşısında yerel veri merkezlerinin maliyetinin yüksek olması sorunsalı bulunuyor. Türkiye’deki şirketler içinse özellikle dövize bağlı dalgalanmalar sebebiyle domestik hizmet sağlayıcılara yönelmeleri maliyeti düşürdü” diye anlatıyor.

“DEPREM UZAKTAN ÇALIŞMANIN ÖNEMİNİ HATIRLATTI”

Pandemi süreci pek çok şirketi uzaktan çalışma düzenine ayak uydurmak zorunda bıraktı. Bu sayede uzaktan çalışmanın hem çalışanlar hem kurumlar için getirdiği faydalar gün yüzüne çıktı. Çalışanlara sağladığı özgürlük, esneklik, belirli bir şehre bağımlı kalmama rahatlığı, sağlık, huzur, iş/özel hayat dengesi gibi avantajlar öne çıkıyor. PlusClouds CEO’su Duygu Atik, yaşanan büyük afetle birlikte uzaktan çalışmanın avantajlarının da yazılım dahil her sektörde yaşandığına dikkat çekiyor ve şöyle anlatıyor: “Son dönemde tekrar yüzleştiğimiz deprem gerçeği özellikle İstanbul’daki şirketlerin çalışanları tarafından lokasyon bağımsız çalışabilme taleplerini tekrar gündeme taşımış durumda. Her ne kadar iş dünyasının büyük çoğunluğu hibrit/uzaktan çalışma modeliyle pandemi şartları altında tanışsa da çoğunluğu yazılımcılardan oluşan PlusClouds ekibi 2010’dan beri mühendislik ekibi kadroları uzaktan, satış&pazarlama ve finans ekipleri ise hibrit çalışma düzeninde çalışmaktaydı. Pandemi ile beraber artık tüm ekipler uzaktan, diledikleri yerde çalışabilmekte. Hedef odaklı bir çalışma stratejisi belirledik bu sayede çalışanlarımızı standart mesai saatlerine zorunlu bırakmadan kendi kişisel gelişim ve sağlıklarına yatırım yapmalarına olanak tanıyoruz.”