2019’u 100 milyon Euro ciro ile kapatacak olan ACENDIS Şirketler Grubu, 2020’de yüzde 10 oranında büyümeyi hedefliyor. Şirket yurt dışı ağını Çin ve Suudi Arabistan’da da genişletiyor.

ACENDIS CEO’su Hasan Şahin, sağlık sektörü için 2019 yılı ekonomik gelişmelerini ve 2020 yılı öngörülerini paylaştı. Grup olarak 2019’u 100 milyon Euro ciro ile kapatacak olan ACENDIS Şirketler Grubu, 2020’de %10 oranında büyümeyi hedefliyor. 20 ülkede, 250 çalışanla hizmet veren Grup, Çin ve Suudi Arabistan’daki yeni yatırımları ve projeleriyle çalışan sayısını da yine aynı oranda artırmayı hedefliyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren Almanya merkezli anahtar teslim hastane proje firması ACENDIS, yeni projeler için yatırımlarına devam ediyor. Türkiye’de, aralarında Acıbadem, Medical Park ve Medicana’nın da bulunduğu hastanelere hizmet veren ACENDIS, yurt dışı ağını Çin Halk Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan’da da genişletiyor.

Anahtar Teslim Hastane Projeleri’nde alanında tek firma olduklarını belirten, Almanya merkezli Türk şirketi ACENDIS CEO’su Hasan Şahin “Ana faaliyetimiz hastanelere tıbbi teçhizatlar tedarik etmek ve hastaneleri istenilen medikal cihazlarla donatmaktır. Ayrıca hizmetimiz planlama ve finansmana ilişkin danışmanlık, personel eğitimi ve bakım gibi faaliyetleri de içermektedir. Çözüm odaklı ve proaktif bir yapıya sahibiz. Yüksek nitelikli personelimiz ile bireysel gereksinimleriniz için en iyi çözümü bulmakta ve bunu profesyonel ve güvenilir olarak gerçekleştirmekteyiz. Çünkü bir şirketin ne kadar güvenilir, yenilikçi ve kaliteli bir bilince sahip olduğuna ve yeni sorunlara ne kadar hızlı tepki gösterebildiğine bağlıdır.“ dedi.

Sözlerine “Ayrıca, faaliyetlerimizi hastanenin inşaatını gerçekleştiren inşaat şirketiyle koordine etmekteyiz. Bu yüzden uzmanlarımız teçhizatların kurulumlarını binanın ilerlemesine uygun olarak gerçekleştirmektedirler. Ayrıca "Satış Sonrası-Aşaması`nın bir parçası olan profesyonel bir hizmet de sunmaktayız- Kurulumu yapılmış olan cihazı çalıştırmaya yönelik olarak personelinize yoğun bir eğitim veriyoruz. Seçilen cihazlardaki bireysel eğitim doğrudan üreticinin isteği üzerine düzenlenebilmektedir“ şeklinde devam etti.