Lassa ve Daçka isim kardeşi oldu

Kurulduğu 1914 yılından bugüne yetiştirdiği sayısız sporcu ile Türk basketbolunun lokomotif kulübü olan Darüşşafaka ve Türkiye lastik sektörünün öncü şirketi Brisa’nın markası Lassa, isim sponsorluğu konusunda anlaşma imzalayarak güçlerini birleştirdi. İki köklü markanın ‘sağlam’ iş birliğiyle birlikte Darüşşafaka Basketbol Takımı, 2022-23 ve 2023-24 sezonları süresince ‘Darüşşafaka Lassa’ ismiyle anılacak. Yeşil-Siyahlı ekip Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupaları’nda çıkacağı resmi müsabakalarda Lassa forması ile mücadele edecek.

Saruhan: "Artık Güçlü Bir Yol Arkadaşımız Var"

Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Abdurrahman Saruhan, Lassa gibi sektöründe öncü bir marka ile son derece heyecan verici bir iş birliğinde bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Bu sağlam iş birliği için Lassa’ya teşekkür eden Saruhan, duygu ve düşüncelerini ‘’Bildiğiniz üzere bir süredir isim sponsoru arayışındaydık. Takdir edersiniz ki Darüşşafaka’ya isim sponsoru seçerken çok itinalı olmak gerekiyor. En büyük sermayesi itibarı olan bu markaya yakışan güçlü bir yol arkadaşı arıyorduk. Nitekim bugün onu bulmuş olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Tabii bu noktada Darüşşafaka Lassa olarak iki markanın birlikte anılmasından ziyade, binlerce çalışanı olan Brisa ailesine de dahil olmuş olmak da bizleri çok heyecanlandırıyor. Ben bu iki markanın hikayesini birbirine benzetiyorum. Çünkü her ikisi de gücünü zorlu yolları tamamlayabilmekten alıyor. Biz kendi aramızda sohbet ederken takımımızı off-road araçlara benzetiriz. Biz de zorlu yollardan mücadele ederek, vazgeçmeden çıkıp başarıya ulaşmayı tercih ederiz. Zaten Darüşşafaka Spor Kulübü’nün tarihi de siyahtan yeşile yolculuklardan oluşur. Artık bu zorlu yolculukları Lassa ile birlikte yapacak olmanın mutluluğu var üstümüzde. Çok daha sağlam, çok daha güvende hissediyoruz kendimizi. Ben bu noktada sporun toplumsal faydasını da göz önünde bulundurduğumda bunun bir sosyal sorumluluk olduğunu da düşünüyorum. Uzun yıllar süreceğine inandığımız bu birlikteliğin karşılıklı memnuniyetle çok daha keyifli olacağı kanaatindeyim’ sözleriyle ifade etti.

Kürkçü: "İki köklü kurum yan yana"

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, Lassa markası ile ülkemizin nadide değeri Darüşşafaka’nın yan yana anılacak olmasının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de doğmuş, büyümüş iki köklü ve örnek kurum arasında gerçekleşen bu birliktelik çok değerli. Brisa olarak, kurulduğumuz günden bu yana toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmiş, sporun ve sporcunun gelişimine katkı sağlamış, Lassa markamız ile de sporun birçok farklı dalında hem takımlarla hem de bireysel sporcularla çok sayıda iş birliğini hayata geçirmiş bir şirketiz. Darüşşafaka, basketbol branşında hem önemli bir okul hem de kendi yetiştirdiği sporcularla da fırsat eşitliğinin spordaki simgesini oluşturuyor. Bu açıdan bu sponsorluğun anlamı bizler için çok büyük. Tüm taraftarların sevdiği, gönül bağı kurduğu bir takıma sponsor olarak, Lassa markamızla basketbol severler ile buluşacağımız için heyecan duyuyoruz. Takıma devam eden sezonda hem Türkiye’de hem Avrupa’da başarılar diliyorum”

Güzel: "Daçka'nın Sağlam Kardeşi Lassa"

Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel ise iş birliğini duyurmaktan gurur duyduklarını belirterek “Lassa, Türkiye’nin en sevilen markalarından biri olarak, sporun ve sporcunun gelişimine her zaman önem vermiştir. Bugün Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın isim sponsorluğunu duyurmak bizim için bir anlaşmanın ve iş birliğinin çok ötesinde. Bu sadece bir sponsorluk değil, bir yol arkadaşlığının, kardeşliğin de başlangıcı. Çünkü biliyoruz ki Darüşşafaka çocukları kardeştir. Darüşşafaka ve Lassa’nın kardeşliği, birlikteliği her iki tarafı da gururlandıracak ve başarılarla taçlanacak. Aynı formada, can cana, yan yana olacağız. Darüşşafaka Lassa'ya başarılar diliyorum. Sağlam bir kardeş olarak da her zaman takımımızın yanındayız" dedi.

Ernak: "Yeni ve Sağlam Bir Başlangıç"

Darüşşafaka Lassa A Takım Başantrenörü Selçuk Ernak, isim sponsorluğu konusunda Lassa gibi güçlü ve saygın bir marka ile bir araya gelmiş oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Ernak, ‘’2021-22 sezonuyla birlikte yakaladığımız yükselişi 2022-23 sezonunun ilk yarısına da yansıttığımız bu periyotta Lassa gibi güçlü ve saygın bir marka ile güçlerimizi birleştirmiş olmanın her iki marka için de memnun edici süreç ve sonuçlar getireceğine olan inancım tam. Hep birlikte geldiğimiz bu noktanın yepyeni ve sağlam bir başlangıç olacağını ve Darüşşafaka Lassa adıyla yepyeni başarılara birlikte yol alacağımızı ümit ediyorum. Bugün salonumuzda yeni adımızla ilk kez misafir ettiğimiz değerli Lassa ailesiyle birlikte bu iş birliğine giden yolda emek veren tüm yöneticilerimize, sporcularımıza, teknik ve idari ekiplerimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan a taraftarına şükranlarımı arz ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Milli Yıldızlardan Teşekkür

Darüşşafaka Lassa Kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, zirveye giden yolu Lassa gibi bir paydaşla alacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. Sezon boyunca gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli basketbolcu, ‘’Takım olarak ligde, kupada ve Avrupa’da devam eden zorlu yolculuğun adımlarını Lassa’nın katılım ve desteğiyle daha sağlam atmayı ümit ediyor, Lassa’ya katılım ve destekleri için teşekkür ediyoruz’’ sözleriyle memnuniyetini dile getirirken, kariyerinde çizdiği başarılı grafikle Daçka’nın yanı sıra A Milli Takım’ın da önemli oyuncularından biri haline gelen Ercan Osmani de ‘’Lassa gibi köklü bir markayı sponsor olarak aramızda görmekten ve formamızda taşımaktan memnuniyet duyacağız. Bu değerli anlaşmanın kulübümüze ve takımımıza büyük enerji katacağına inanıyor, her iki taraf için de hayırlı ve uzun soluklu bir anlaşma olmasını temenni ediyorum’’ sözlerine yer verdi.

Yeni Formayla İlk Maç Pazar

Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun ilk devresini 8 galibiyet ile 7. sırada tamamlayarak Şubat ay��nda düzenlenecek Türkiye Kupası’na katılma hakkı elde eden Darüşşafaka Lassa, ligin 17. haftasında 29 Ocak Pazar günü saat 13:00’te Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ne konuk olacak. Bu maçla birlikte sahaya ilk kez ‘Darüşşafaka Lassa’ olarak çıkmaya hazırlanan Daçka, FIBA Şampiyonlar Ligi Top-16 Turu L Grubu’ndaki ilk iç saha maçında karşılaşacağı Lenovo Tenerife’yi 1 Şubat Çarşamba günü Volkswagen Arena’da konuk edecek.