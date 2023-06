Mayoda hedef Amerika

Üretiminin yüzde 60’ını ihraç eden Öztoklar Tekstil, plaj giyim markası olan Lapieno’nun, Arap ülkeleri ve Avrupa'daki etkinliğini önümüzdeki dönemde ABD’de de sağlamayı hedefliyor.

Her yıl 300 yeni model çıkardıklarını ve yıllık 1 milyon adetlik üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Öztoklar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tok “Hedefimiz ABD plajları” diyor.

Yaz aylarına aylarına girdiğimiz şu günlerde tatil planları da şekillenmeye başladı. Tüm yıl deniz, kum, güneş hayali kuranların gündeminde yaz alışverişi de var. Bu dönem yapılan alışverişin 'olmazsa olmazı' ise plaj ürünleri. Piyasada tüketicilere birbirinden şık ve renkli mayo, bikini, pareo alternatifleri sunan yerli ve yabancı pek çok marka var. Öztoklar Tekstil'in bünyesindeki ‘Lapieno’ markası da onlardan biri. Tekstil sektörüne 1974 yılında triko üretimiyle başladıklarını, 2000 yılında ise mayo sektörüyle yollarına devam ettiklerini söyleyen Öztoklar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tok, "Üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Koleksiyon hazırlanırken global plaj ürünleri yaratıyoruz. Bu nedenle Arap ülkeleri ve Avrupa'da olan etkinliğimizi ABD’ye de taşımak istiyoruz. Geçen yıl 400 milyon TL’yi bulan ciromuzu önemli oranda artıracağız” diyor.

AĞUSTOS’TA LAS VEGAS’TA

Şirket her yıl özenle tasarladığı koleksiyonunda kadın mayo, bikinilerle birlikte pareoları da tüketicilerle buluşturuyor. Plaj stiline özen gösteren erkekler için de her yıl genişlettiği desen tasarımlarıyla şortlar üretiyor. Ürünlerinin teknik olarak UV sertifikalı güneş korumasına sahip, su itme özellikli apreli kumaşlardan üretildiğine dikkat çeken Tok, “Her yıl 300 yeni model çıkarıyoruz. Tasarım ve işçiliğin özgün bileşiminden doğan Lapieno, kültürel ve çevresel yatkınlığının bir paçası olarak her zaman göz önünde bulundurduğu estetiği ve konforu tasarımlarına yansıtmayı başarıyor. 400 kişilik ekibimiz ile yıllık 1 milyon adetlik üretim hacmimizi iç piyasa ve dış piyasada devam ettiriyoruz. Var olan ihracat hacmimizi ABD pazarı ile daha da üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sebeple ilk olarak ağustos ayında, Las Vegas’ta yapılacak olan fuarda yerimizi alacağız” diye anlatıyor.

ONLINE SATIŞ NOKTALARINDA

Lapieno’nun Türkiye’de birçok şehirde satış noktası bulunuyor. Ayrıca Lapieno ürünlerine online olarak kendi resmi internet sitesinin yanı sıra e-ticaret kanalındaki pazaryerinden de ulaşılabiliyor. Tok, önümüzdeki dönemde üretim hacimlerini artırıp, global anlamda geniş satış ağına ulaşmayı ve bunu destekleyecek yatırımlar yapmayı hedefliyor.