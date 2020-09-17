Mondi Tire Kutsan'ın COVID-19 önlemlerine TSE onayı

Mondi Tire Kutsan’ın tüm fabrikaları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan seri denetimler sonucu “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Dünyanın önde gelen ambalaj ve kağıt üreticilerinden Mondi Grup'a bağlı olan Mondi Tire Kutsan'a, Covid-19 virüsünün Karaman, Tire, İzmit ve Adana'daki tesislerinde yayılmasını engellemek için aldığı tedbirler neticesinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” verildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana, yönetim ekibi, Mondi Tire Kutsan'ın tüm operasyonlarında riskleri değerlendiriyor, yol göstericilik sağlıyor ve hükümet düzenleme ve tavsiyeleri doğrultusunda önleyici tedbirleri hayata geçiriyor.

TSE’nin seri ve titiz denetimleri sonrası ilk olarak Karaman fabrikası için “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni alan Mondi Tire Kutsan, daha sonra Tire, İzmit ve Adana fabrikalarında yapılan denetimler sonucu bu fabrikalarda da ilgili belgeyi aldı.

Denetimlerde Mondi Tire Kutsan'ın üretim alanları, personel servisleri, pandemiye dair eğitimler, atık yönetimi, ofislerin uygunluğu, personel soyunma odalarının sterilizasyonu, temizlik teçhizatları, yemekhaneler, hizmet tedarikçilerinin kontrolleri gibi farklı boyutlar incelendi.

Denetimler sonucunda, Mondi Tire Kutsan'ın çalışanları için hijyenik ve güvenli çalışma şartları oluşturduğu tespit edildi.

“Üretimde insan ve çevre sağlığı faktörü”

Mondi Tire Kutsan CEO’su Sevinç Yener Çimecioğlu, 4 kutu ve 1 kağıt fabrikası ile Türkiye sanayisinde önemli bir rol oynadıklarını belirterek, buna uygun olarak, tesislerinde gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerini aldıklarını vurguladı.

Çimecioğlu, “Hem uluslararası çapta ve Türkiye’de yaygın üretim yaparak kritik hizmetler sunan, hem de Borsa İstanbul’a kote bir şirket olarak, bu süreçte çalışma arkadaşlarımızı korumaya ve tedarik zincirlerimizin işlemesini sağlamaya odaklandık. Erken harekete geçtik, ve bugün, fabrikalarımızda hayata geçirdiğimiz tedbirlerin TSE test ve denetimlerini geçmesi sonucu ‘TSE COVİD-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık. Yaklaşımımızın bu şekilde tescillenmesinden dolayı son derece mutluyuz. Çünkü Mondi'nin bir numaralı önceliği, çalışanlarını ve faaliyet yürüttüğü bölgelerdeki toplulukları korumaktır” diye konuştu.

“Salgının etkilerini azaltmaya odaklıyız”

Mondi Tire Kutsan CEO’su Çimecioğlu, pandeminin etkilerini azaltmak için avantajlı bir durumda olduklarını ve bu noktaya odaklandıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim iş önceliğimiz, yerel yönetimler tarafından belirlenen kural ve genelgelere dikkatle riayet ederken, ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırmaya devam etmek. Yerel ekiplerimiz gereken şekilde kritik tedbirler alma yetkisine sahiptir ve merkez ekiplerimiz de yerel ekiplerimizi çevik şekilde doğru kararları almaları noktasında desteklemektedir. Tablo her geçen gün değişiyor; bu nedenle, tedarikçi ve müşterilerden tutun yerel topluluk ve hükümete kadar, tüm paydaşlarımızla düzenli iletişim halindeyiz.

Mondi Grup olarak, pandeminin yol açtığı sorunlarla baş etmek için elverişli bir konumdayız ve salgının etkisini azaltma çabalarına odaklanıyoruz. Kişisel hijyen ürünleri için malzemeler, ve gıda, tüketim malları ve kargoyla teslimat için ambalaj gibi günlük yaşam için elzem ürünler üretmekle kalmıyoruz, aynı zamanda fabrikalarımızın enerji, ısı ve atık su arıtma gibi temel hizmetlerin tedarikine katkıda bulunduğu yerel topluluklara karşı da sorumluluk üstleniyoruz.”