E-ticaret şirketi Morhipo Facebook ve Instagram’daki yeni dijital kampanyası Dynamic Ads ile mevcut müşterileriyle iletişim kurmanın yanı sıra yeni müşteri kazanımı hedefliyor. Morhipo.com Dijital Kanallar Direktörü Ata Aydemir, “Dynamic Ads kampanyamızda da yeni müşteri kazanımını artırmak için izlememiz gereken sistematik yöntemleri denedik. Hedef kitlemizi büyütmek, yeni müşteri kazanımlarını artırmak ve bunları yapabilmek için kullanmamız gereken stratejiyi belirlemek temel hedefimizdi” diyor. Aydemir kampanyaya ilişkin soruları şöyle yanıtlıyor:





Çok sayıda alternatif dijital pazarlama çözümü arasında sizi Facebook ve Instagram kullanmaya iten en önemli faktörler nelerdi?

Facebook ve Instagram’ın son zamanlarda performans pazarlaması yapan markalara açtığı yeniliklerle birlikte trafik ve satış anlamında hacimleri artırabilmek daha kolay hale geldi. Optimizasyon, hedefleme ve yatırım dönüşümü odaklı özellikleri kullanarak ürünlerimizi/markalarımızı, Facebook ve Instagram kullanıcılarıyla buluşturabiliyoruz. İletişim yaparken, performans bazlı ürünleri kullanabiliyoruz.

Kampanyanızı hayata geçirirken hangi Facebook/Instagram ürünlerinden faydalandınız?

Dynamic Ads ürününü geniş hedefleme yaparak kullandık. Dynamic Ads ile en iyi performans gösteren ürünlerimizi Facebook Catalog aracılığıyla Facebook ve Instagram evrenindeki kullanıcılara dinamik bir şekilde Facebook algoritmalarını kullanarak gösterdik.

Kampanyalarınızda yeni reklam modeli veya optimizasyon teknikleri test ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Ölçümlemenin testlerinizdeki öneminden bahsedebilir misiniz?

Testlerimizi yaparken ilk önceliğimiz pazarlama stratejimiz içinde kalıcı yer alabilecek bir model ya da teknik bulmaya çalışmak. Testlerimizden sonra sürekli kullanıp ölçeklendirebileceğimiz bir model bulduğumuz zaman uzun vadeli yatırım yapmış gibi oluyoruz. Zaman içinde en iyi çalıştığını tespit ettiğimiz model daha çok getiri vermeye başlıyor. Test yapmak, yeni modeller denemek, çok hızlı gelişen ve değişen dijital pazarlama dünyasında güncel kalmak için vazgeçilmez. Pek çok kampanya, model ya da teknik bir kez denenip bırakılıyor. Sebeplerinden birisi doğru ölçüm yapamamak. Çalıştı ya da çalışmadı diye karar verebilmek için farklı pencerelerden, ölçüm sistemlerinden bakmak ve analiz etmek gerekiyor. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamak için, ölçümleme stratejisini ince detaylara kadar kurmak gerekiyor. Facebook ile yaptığımız testlerde de istatiksel olarak anlamlı olan sonuçlara odaklanıyoruz.

Incrementality sizin için neden önemli?

Bir kullanıcı çok farklı kanallara dokunarak satın alma gerçekleştiriyor, uygulama indiriyor ya da etkileşime giriyor. Bu döngü içinde krediyi doğru kanal ya da kanallara vermek pazarlama dünyasının en önemli sorularından birisi. Hangi kanal satışı artırdı? En son tıklayarak geldiği mi, yoksa 1 hafta önce gördüğü bir video mu? Video olmadan, o son tıklamayı yapar mıydı? Bu soruların cevabını olabildiğince net bir şekilde belirlemek için çeşitli modeller kullanıyoruz. Ve satış hacmini incremental bir şekilde artırmak için en iyi mix’in ne olduğunu belirlemeye odaklanıyoruz. Incremental getirinin formülünü bulmak, satış hacminin büyümesinin formülü aynı zamanda.

Dynamic Ads kampanyası size neler kazandırdı?

Geniş hedeflemeli Dynamic Ads kampanyası, Facebook ve Instagram evreninde yaptığımız remarketing (yeniden pazarlama) kampanyalarına önemli katkılar sağladı. Hem remarketing hacmini büyüttü hem kampanyanın ulaştığı yeni kullanıcılar sayesinde yüzde 15,6 oranında web sitesine direkt/organik girişlerde artış oldu. Yeni satış yolları açarak (conversion paths) dönüşüm ilişkilendirme modellerimizde önemli bir rol oynadı. Kampanyamız teste giren kullanıcılar arasındaki satışlarda yüzde 96 oranında artış yaptı. Bu sonuçlarla birlikte, bu kampanya modelini pazarlama stratejimiz içerisinde sürekli hale getirdik.

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