Niz Olive zeytinyağı Arjantin’de 4 ödül birden kazandı

Niz Olive, Arjantin’de düzenlenen ve dünyanın en prestijli zeytinyağı yarışmaları arasında yer alan Olivinus’tan ödülle döndü. 450 zeytinyağı firmasının rekabetine sahne olan yarışmada zeytinyağı değerlendirme konusunda dünyaca ünlü tadım ustalardan tam not alan Niz Olive zeytinyağı, Dünya Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluğu, Grand Prestige Gold ve Top 20 olmak üzere toplam dört ödül birden kazandı. Ayrıca yarışmada dereceye giren Niz Olive’in fabrikasına Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tebrik ziyaretinde bulundu.

Türkiye’nin Avrupa Birliği coğrafi işaretli tek zeytini olan Memecik’ten zeytinyağı üreten Niz Olive, dünyanın en lezzetli zeytinyağlarının görücüye çıktığı Olivinus 2022 Yarışması’nda şampiyonluğa ulaştı. Zeytinyağının beslenme ve sağlık üzerindeki yararlı etkileri hakkında farkındalık yaratmak için Arjantin’de bu yıl 16’ncı kez düzenlenen yarışmaya dünyanın pek çok ülkesinden 450 zeytinyağı firması katıldı. Zeytinyağı tadımı konusunda Uzman Leonardo R. Castellani, Antonio G. Laura, Caroline Caprio ve Birsen Can Pehlivan’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada rakiplerini geride bırakan Niz Olive; Dünya Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluğu, Grand Prestige Gold ve Top 20 olmak üzere dört ödülün sahibi oldu.

Dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticilerinden biri olan Türkiye’yi Olivinus 2022 Yarışması’nda temsil ederek şampiyon oldukları için büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Niz Olive Yönetim Kurulu Üyesi Berna Küçükkaya, “Zeytinyağı üreticilerimizin son yıllarda uluslararası arenada aldığı başarılar ülke olarak zeytine verdiğimiz değerin en önemli kanıtı niteliğinde. Biz de Niz Olive olarak sektöre girdiğimiz ilk günden bu yana dünya çapında düzenlenen zeytinyağı yarışmalarında altın madalyalarla ödüllendirildik. Bugünse Türkiye, Yunanistan, İtalya, Çin, Portekiz, Güney Afrika, Brezilya, Peru, Uruguay ve Arjantin’den 450 zeytinyağı firmasının katıldığı bir yarışmada şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyuz. Markamızı henüz ilk yılında bu derece prestijli ödüllerle taçlandırmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarımızın arkasında ise doğal ve kaliteli zeytinyağı üretme gayemiz yer alıyor. Zeytinleri topladığımız ilk andan tüketicimizle buluşturduğumuz son ana dek işin içine sevgi ve tutkumuzu katıyoruz. Azimli çalışmamızın uluslararası nitelikli böyle bir yarışmada ödüllendirilmesi ise doğru yolda olduğumuzun en net göstergesi. Bundan sonra da aynı kararlılık ve disiplinle çalışıp yeni başarılar elde etmek en büyük temennimiz” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’ten Niz Olive fabrikasına tebrik ziyareti

Yarışmada dereceye giren Niz Olive’in fabrikasını Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek tebrik etti. Germencik’in incir ve zeytinde olduğu gibi zeytinyağında da oldukça başarılı bir marka ilçe konumunda yer aldığını belirten Öndeş, “Niz Olive, elde ettiği bu başarıyla göğsümüzü kabarttı. Bu sayede ilçemizin adını bir kez daha uluslararası platformlarda duyurdu. Germencik Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın başarılarını taçlandırmak istedik. Üreticilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Bu başarının, diğer üreticilerimize de örnek olmasını diliyorum” dedi.