Türkiye'nin ilk yerli ve milli ödeme kuruluşu olan ve bugün 12 binin üzerinde işyerine Sanal POS ile ödeme alma, sahtecilik önleme ve tek tıkla ödeme (kart saklama) hizmeti sunan PayTR, 10. yılında da hızlı yükselişini sürdürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi arasında her yıl yerini alan PayTR, 2019 yılında da yüzde 100'ün üzerinde büyümeyi ve 2 milyar liralık ödemeye, 20 milyon dolarlık küresel ödemeye aracılık etmeyi hedefliyor.

Şirket 10. yılını PayTR Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Cengiz ile PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul'un ev sahipliğinde iş ortaklarının katıldığı etkinlikle kutladı.

Garaj felsefesiyle yola çıktı, 12 bin işletmeye ulaştı

Etkinlikte konuşan PayTR'nin Kurucusu Yiğit Cengiz, “İzmir'de garajdan çıkan bir startup felsefesi ile 14m2'lik bir ofiste tek kişi ile başlayan girişimcilik serüvenimizde; bugün onlarca kişiyi istihdam eden, binlerce KOBİ'nin dijitalleşmesine öncülük eden, Türkiye genelinde spor kulüpleri, e-ticaret siteleri ve üniversiteler dahil olmak üzere 12 binin üzerinde işletme ve kuruluşa sanal POS ve ödeme hizmetleri sunan bir yapıya kavuştuğumuz için gururluyuz” dedi. İzmir'in PayTR için çok önemli olduğunun altını çizen Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: “İzmir Limanı nasıl yıllar boyunca bu toprakların ürünlerinin dünyaya açılan penceresi olduysa, dijital dönüşüm çağında da İzmir aynı görevi yazılımın ve teknolojinin merkezi olarak üstlenecek. PayTR olarak önce bölgesel, sonra ulusal, bunun bir sonucu olarak da uluslararası ekosistemler yaratmak istiyoruz.”

2019 yılında hedef 2 milyar liralık ödemeye aracılık etmek

2018 yılını yüzde 100'ün üzerinde bir büyümeyle kapattıklarının altını çizen PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul ise “Kurulduğumuz ilk günden itibaren 10 yıl içinde birçok ilke ve rekora imza attık. 2018 yılında yeniden yapılanma süreci kapsamında İzmir genel merkezi dışında İstanbul'a da bir irtibat ofisi açtık. Geçtiğimiz yıl boyunca yazılım ve donanımsal hazırlıkları tamamlayarak, stratejilerimizi güncelledik ve ihtiyaçlar doğrultusunda ekibi büyütmek için istihdam planı oluşturduk. Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 yılında da yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme öngörüyor ve geçen yılı 2'ye katlayarak yıl sonunda 2 milyar TL'lik ödemeye aracılık etmeyi hedefliyoruz. Öte yandan sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de kullanıcılara hizmet sunuyoruz. Geçen yıl 20 milyon dolarlık yurt dışı ödemelerine aracılık ettik. Bu yıl için hedefimiz bu rakamı da 2 katına çıkararak e-ihracata daha çok destek olmak. Yolculuğumuzda bizimle beraber ilerleyen herkese PayTR adına teşekkür ediyorum” dedi.



