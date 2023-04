Pınar Et, ihracat yaptığı ülke sayısını 30’a çıkardı

Türkiye’nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak kurulan Pınar Et, 38 yıldır Türkiye ve ihracat pazarlarındaki tüketicilere ürünlerini ulaştırıyor. AB standartlarında ve sertifikalarla tescillenmiş hijyenik koşullarda üretim yapan Pınar Et, Türkiye pazarındaki birçok kategoride liderliğini korumaya devam ederken ihracat ağını da genişletiyor. Avrupa’da Almanya, Belçika, Fransa ve İsviçre’den sonra Nisan ayında İngiltere pazarına giriş yapan Pınar Et, global tüketiciler ile buluşmak amacıyla büyümeye devam ediyor.

Pınar Et’in ihracat yaptığı ülke sayısını bu yıl 30’a çıkardığını söyleyen Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, “İhracat pazarlarımızın başında B.A.E, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve K.K.T.C yer alıyor. Avrupa’da Almanya, Belçika, Fransa ve İsviçre’den sonra Nisan ayında İngiltere pazarına giriş yaptık. Dış pazarlarda özellikle hindi etinden üretilen nitelikli şarküteri ürünleri ile börek çeşitleri tercih ediliyor. Bunların yanı sıra yıl boyunca vegan ve vejetaryen diyetleri uygulayanlar için bitkisel kaynaklı protein içeren Power Burger, Falafel, Veggie Bites ve Soğan Halkası ürünlerimizi yurt dışı pazarlara sunmaya devam ettik. Özellikle Kazakistan, Gürcistan ve Kanada pazarlarında ağırlığımızı arttırarak 4,7 milyon dolar gelir elde ettik. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ihracat gelirlerimizi 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Geçen sene ABD pazarında vegan ürünlerden sonra dondurulmuş unlu ürünlerle de yer almaya başladıklarını belirten Hüseyin Demir; “ABD ile olan ticari ilişkilerimiz hacimsel olarak büyürken Kanada’ya deniz ürünleri ihracatını geliştirdik. Kafkasya’daki gücümüzü geliştirme çalışmaları kapsamında Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan ve Kazakistan pazarlarındaki etkinliğimizi arttırdık. Global pazarlardaki ihtiyaçları gözeterek modern sunuma sahip olacak bir şekilde inovasyon yapıyoruz. Bu vizyonla da ihracat odaklı 7 yeni ürün geliştirdik” diyerek sözlerini tamamladı.