Sabancı, yeni iş kolu dijitale uluslararası atama yaptı

Topluluğun son dönemdeki büyümesinin itici güçlerinden biri olan dijital teknolojiler, organizasyon yapısında yeni bir iş kolu olarak ele alınırken, oluşturulan Sabancı Holding Dijital Grup Başkanlığı görevine Max Speur atandı.

Geçmiş dönemde çok sayıda bilişim ve teknoloji şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Max Speur, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Sabancı Holding’deki görevine başlayacak. Max Speur, yeni organizasyon yapısı kapsamında SabancıDx, Radiflow, SEM ve Teknosa şirketlerinin büyüme süreçlerine liderlik edecek.

Yeni organizasyon yapısı, Sabancı Topluluğu’nun yeni nesil teknolojilere dayalı iş modellerine odaklanmasına destek olurken, Dünya’nın Sabancı’sı vizyonuna da önemli katkılar sunacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, dijitalin Sabancı Topluluğu’nun gelecek yol haritasında çok önemli bir rolü olduğunun altını çizerken, “Sabancı Topluluğu olarak, önümüzdeki 5 yıllık dönemde yatırımlarımızın yüzde 75’ini ‘yeni ekonomi’ olarak adlandırdığımız enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarına gerçekleştireceğiz. Özellikle son 2 yıllık dönemde, dijital teknolojiler konusundaki kararlılığımızı ortaya koyan çok sayıda önemli yatırımı da hayata geçirdik. Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures, SabancıDx ve Sabancı İklim Teknolojileri şirketlerimiz aracılığıyla, Türkiye’de ve dünyada yıkıcı inovasyonun peşinde koşan, sürdürülebilirlik anlayışımızı teknolojiyle birleştiren çok sayıda önemli girişime yatırımcı olarak dahil olduk. Bunların yanı sıra SabancıDx ve Teknosa gibi şirketlerimiz de, hayata geçirdikleri öncü ve örnek uygulamalarla Topluluğumuza çok önemli dijital yetenekler kazandırdı. Bu süreçte, büyük emekleri olan Kıvanç Zaimler ve Hakan Timur’a da özellikle teşekkür ediyorum. Açıkladığımız yeni organizasyon yapımız, dijital teknolojiler alanında çok daha odaklı gitmemize yardımcı olurken, Sabancı’yı teknolojik gelişmelere çok daha hızlı adapte olan, bu teknolojilere küresel ölçekte yön verme kabiliyetine sahip bir yapıya kavuşturacak. Dijital Grup Başkanımız olarak aramıza katılan Max Speur’ün, bugüne kadar uluslararası alanda edindiği engin deneyiminin bu yolculukta bizlere büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, kendisine hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Max Speur Kimdir?

Max Speur’ün Teknoloji ve IT Hizmetleri alanında 30 yıllık deneyimi bulunuyor. Speur lisans eğitimini Technische Hogeschool Rijswijk Makine Mühendisliği ve İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini ise University of Twente’de Teknoloji Bilimi ve Yönetimi alanında almış ve Henley Business School’da Birleşme ve Satın Almalar Liderlik Programını tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Royal Dutch Shell'de Finans ve Pazarlama Analisti olarak başlamıştır. 1993-2001 yılları arasında Logica'da farklı yönetsel pozisyonlarda görev aldıktan sonra kariyerine IBM'de devam eden Speur, 2001-2003 yılları arasında IBM Business Consulting Services'te Amsterdam'da İş Ortağı-Yönetici Müdür olarak ve 2003-2005 yılları arasında IBM Global Services'te Asya Pasifik, Şanghay bölgesinde İletişim Sektörü Lideri olarak görev almıştır. 2005 yılında Singapur ve Melbourne'da Hewlett Packard Enterprise Services Başkan Yardımcılığı ve Satış ve Endüstri Liderliği görevlerine atanan Speur, bu görevi 2011 yılına kadar sürdürmüştür. Max Speur, 2011 yılında AT10TION Group'u kurmuştur. 2012 yılında, SunTec Business Solutions'a katılarak İngiltere, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Hindistan'dan sorumlu CCO & COO olarak görev yapmıştır. 2017 yılında CCS Connects'in CEO'su olarak atanan Speur, bu görevini 2021 yılına kadar sürdürmüştür. Speur 2011 yılından bu yana AT10TION Group'un Kurucusu ve CEO'su olarak görevini yürütmektedir.