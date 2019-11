Little Caesars Türkiye, kurduğu etkili ve sürdürebilir yönetim sistemleri ile gıda perakende sektörü fast food kategorisinde ilk ISO 9001 Belgesi alan marka oldu.

Pizza zinciri Little Caesars, 60. yılında Türkiye’de yine bir ilke imza attı. Bugün beş kıtada 6 bine yakın restoranla tüketicilere ulaşan, ülkemizde Çelebi Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Little Caesars, gıda perakende sektörü, fast food kategorisinde ilk ISO 9001 Belgesi alan marka oldu.

Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Zonguldak’ta 80’i aşkın şube ile hizmet veren Little Caesars’ın bu belgeyi almasındaki en önemli etmenin kurdukları etkili ve sürdürebilir yönetim sistemi olduğunu anlatan Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru: “Türkiye’de gıda perakende sektörü fast food kategorisinde ilk ISO 9001 Belgesi alan marka Little Caesars oldu. Günümüzde tasarım, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen kalite yönetim sistemlerinin uygulanması bir şart oldu. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Serisi; etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne seriyor. Kurumların organizasyon yapısından müşterileri memnuniyet seviyesine, veri analizinden etkin süreç yönetimine, satın almadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistemi koşullarını belirleyen bu özel belgeyi almak gerçekten gurur verici”.

Bu standardın amacının kurumlarda oluşabilecek hata ve kusurların önüne geçmek olduğuna dikkat çeken Arıduru, “Standart; etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğini belgeliyor. Little Caesars Türkiye olarak geçmiş dönemde tüketicilere sunduğumuz yüksek kalite anlayışımızı çıtasını yükselterek daha da ileriye taşıyacağız” dedi.