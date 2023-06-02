Sezon açılıyor: Mayoya yurtdışından ciddi talep var

Hazır giyim üretiminde dünyanın en büyük dördüncü üreticisi olan Türkiye, bu sektörün birçok alt kategorisinde önemli bir üretim gücüne sahip bulunuyor.

Hazır giyim üretiminde dünyanın en büyük dördüncü üreticisi olan Türkiye, bu sektörün birçok alt kategorisinde önemli bir üretim gücüne sahip bulunuyor.

Bu alanlardan biri de mayo, şort ve bikini. Milyonlarca adet üretim kapasitesine sahip mayo, şort ve bikini üretiminde söz sahibi firmalardan biri de Argento Beachwear markasıyla üretim yapan Gümüş Tekstil. İstanbul Halkalı’daki fabrikasında yılda 500 bin adet ürün üreten firma, üretiminin bir bölümünü iç piyasaya verirken, önemli bir kısmını da ihraç ediyor. Gümüş Tekstil Genel Müdürü Mehmet Gümüş, bu yıl özellikle yurtdışından ciddi bir talep aldıklarını belirtti.

Ürün gamlarında kadın mayo-bikini ve plaj aksesuarlarıyla erkek ve çocuk mayo ve şortlarının bulunduğunu belirten Gümüş, yılda yaklaşık 500 bin adet üretim gerçekleştirdiklerini söylüyor. Ürünlerinin başta Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üz ere Türkiye’nin birçok şehrinde satışa sunulduğunu kaydeden Gümüş, bunun yanı sıra kendi markalarıyla 50’ye yakın ülkeye de ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gümüş’ün verdiği bilgilere göre bu ülkelere arasında Norveç, Fas, Mısır, Ürdün, Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Arnavutluk gibi ülkeler de yer alıyor. Bu yıl talebin çok ciddi oranda arttığını belirten Gümüş, ihracatta geçen yıla göre önemli oranda artış kaydettiklerini söyledi.

250 KİŞİYE İSTAHDAM SAĞLIYOR

Üretimde kullandıkları kumaşları yurtdışından ithal ettiklerini belirten Gümüş, “Yurtdışındaki tasarım ekiplerimizle birlikte özel desen çalışmaları yapıyoruz. Kullandığımız tüm materyalleri özel testlerden geçirip deniz ve havuza uygunluklarıyla üretiyoruz” dedi.

Kendi fabrikalarındaki üretimin dışında kendilerine bağlı olarak fason üretim yapan atölyelerin de bulunduğunu söyleyen Gümüş, buralarda çalışanlarla birlikte yaklaşık 250 kişiye istihdam sağladıklarını vurguluyor. Gümüş, bu yıl piyasaya sundukları modeller hakkında ise şu bilgileri verdi:

“2023 yaz sezonu için 500 parçalık kadın bikini - mayo, pareo - plaj kıyafetleri, çocuk mayo ve bikini, erkek çocuk uv korumaları body ve erkek şort koleksiyonumuzu hazırladık. Bu sezon özellikle turuncu, pembe ve mavi gibi canlı renkli ürünler ön planda. Ayrıca özel hazırlanan desenli pareo kombinlerimiz bu yılın en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor.”



