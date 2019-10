ERP dünyasındaki yenilikler ve dijital dönüşüm süreçlerinin konuşulacağı caniasERP Live lansmanı 26 Eylül’de Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleşecek. IAS’deki son gelişmeleri ve caniasERP’deki yenilikleri anlatan IAS Genel Müdürü Behiç Ferhatoğlu, etkinlik hakkında da detayları açıkladı. Ferhatoğlu, “Son lasmanımızdan bu yana neler yaptık, hem ürünümüzle ilgili hem de müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz projelerde ne gibi yeniliklere imza attık hepsini bu ayki etkinliğimizde konuşacağız. Müşteri ve müşteri adaylarımız başta olmak üzere ERP dünyasında olup biteni merak eden herkesi bekliyoruz” diyen IAS Genel Müdürü Ferthatoğlu caniasERP Live İstanbul’un gündem maddelerini şöyle açıkladı: Bu yıl 26 Eylül’de Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçeklecek olan caniasERP Live etkinliğinin ana konularından biri katılımcılara tanıtacağımız yeni versiyonumuz olacak. Yeni versiyonda kullanıcı deneyimi anlamında çok ciddi değişiklikler yaptık; yeni web client’ımızı da bu lansmanda tanıtacağız. Artık caniasERP tüm mobil cihazlardan da rahatça kullanılabiliyor olacak. Yeni versiyonumuzla birlikte kullanıcıların özelleştirebilecekleri bir süreç haritası üzerinden uygulamaları kullanabilecekleri ve kendi süreçleriyle ilgili bilgi alabilecekleri yeni bir menü tasarımı da sunuyoruz. Bu çalışma sayesinde caniasERP ile yeni tanışanlar sisteme çok daha kolay şekilde adapte olacaklar. Mevcut kullanıcılar ise sık kullandıkları uygulamaları çok daha hızlı şekilde yönetebilecekler. Yeni kullanıcı deneyimi kapsamında her kullanıcı grubu için yaptığımız kokpit uygulamaları da bulunuyor. caniasERP Live etkinliğinde bu uygulamaların da tanıtımını yapıyor olacağız.”

"Firmaların Dijital Dönüşüm Süreçlerini Destekliyoruz"

“Endüstri 4.0 çalışmalarıyla beraber müşterilerimizde de giderek artan büyük verinin yönetilmesi ihtiyacına karşılık verebilmek ve yapay zeka ile ilgili gerçekleştireceğimiz çalışmalara zemin hazırlamak için kendi kontrolümüzde olan bir veri tabanına ihtiyacımız olduğuna karar verdik ve uzun süredir devam ettiğimiz çalışmalar sonucunda IASDB’yi ortaya çıkardık. Etkinlikte bu yeni ürünümüz ile ilgili detayları da katılımcılara aktaracağız. Endüstri 4.0 konusunda yaptığımız çalışmalar da etkinlik gündeminde yer alıyor. Hedefimiz müşterilerimizin fabrika otomasyonu ya da herhangi bir IoT sensörden veri toplama ihtiyaçlarını başka bir tedarikçiye ihtiyaç duymadan, direkt bizim çözümümüz ile gerçekleştirebilmelerini sağlamak. Üretim sahasındaki verileri direkt olarak caniasERP’ye aktarmak, analiz etmek ve üretim sahasındaki makinaları yönetebilmek. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmaları katılımcılar ile paylaşacağız. caniasERP Live etkinliğinin ana konularından bir diğeri ise iş zekası çözümümüz canias IQ olacak. Kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmayı da yine bu etkinlikte aktarıyor olacağız. Bunların yanı sıra beş müşterimizin katılacağı bir panelimiz olacak. Burada katılımcılar müşterilerimizin deneyimlerini birinci ağızdan dinleme fırsatı elde edecekler. Etkinliğimizin sonunda 10’dan fazla kişisel ve kurumsal gelişim kitabının yazarı, bu doğrultuda binlerce seminer vermiş olan ve İzgören Akademi’nin de kurucusu olan Ahmet Şerif İzgören’in bir saatlik bir kapanış konuşması olacak. Kapanışta İzgören’in seminer tadındaki sohbetiyle katılımcılara kişisel gelişim anlamında da katkı sunmayı hedefliyoruz.”