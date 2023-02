SOCAR Türkiye'de CEO değişimi

SOCAR Türkiye CEO’luğu görevinden ayrılan Zaur Gahramanov, görevine SOCAR’ın Bakü’deki merkezinde devam edecek.

Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin CEO’su Zaur Gahramanov, yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılarak SOCAR Baş ofiste yeni göreve atandı. 15 yıldır SOCAR bünyesinde Azerbaycan, İsviçre ve son olarak Türkiye’de çeşitli üst düzey pozisyonlarda çalışan Gahramanov, SOCAR Başkanı Danışmanı olarak görev yapacak.

Zaur Gahramanov’dan boşalan CEO’luk görevini vekaleten yürütmek üzere, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkanı Elchin Ibadov atandı.

Zaur Gahramanov, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecesiyle mezun olduktan sonra 2014-2016 yılları arasında The University of Chicago Booth School of Business’dan (ABD) MBA derecesini aldı. İş hayatına, KPMG firmasında finans ve vergi departmanlarında görev alarak başlayan Gahramanov, kariyerine Ernst & Young şirketinde devam etti. 2004-2008 yılları arasında Norveç’teki Statoil şirketinde performans yönetimi ve finans alanında çalıştıktan sonra 2008 yılında SOCAR bünyesine katılan Gahramanov, 2013 yılına kadar SOCAR Trading SA İsviçre’de CFO (Mali İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak görev aldı. Ardından SOCAR Azerbaycan Yatırımlar Bölümü Başkan Yardımcısı olarak atanan Gahramanov, 2016 yılından bu yana ise SOCAR Turkey Enerji A.Ş. CEO’luğu görevini yürütüyordu.

Elchin Ibadov, Chicago Illinois Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, 2002 yılında World Trade Center Chicago’da Araştırma Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2003 yılından başlayarak 11 yıl boyunca PwC’de çeşitli görevlerde bulundu. 2014-2019 yılları arasında STAR Rafineri’de Finans Direktörü ve CFO görevlerini yürüten Elchin Ibadov, 2019 yılı Kasım ayında Petkim’de CFO olarak atanmış olup aynı zamanda bünyesinde STAR Rafineri, Petkim, SOCAR Akaryakıt Depolama ve SOCAR Petrol Ticaret gibi Türkiye ekonomisi için önem arz eden şirketleri bulunduran Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı’nın Mali İşlerden Sorumlu Yardımcısı görevini yürüttü. Sürekli eğitim ve gelişime önem veren Ibadov, Harvard Business School’da tamamladığı profesyonel eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra, iktisat, muhasebe, finans, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve mali denetim konularında bazı ders kitaplarının yazarlığını ve tercümanlığını üstlendi. Ibadov, aynı zamanda ACCA, ACFE ve IIA gibi uluslararası finans ve denetim organizasyonlarının daimi üyesidir.