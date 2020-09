Sultanahmet'te renovasyon çalışması

Tarihi Yarımada'nın kalbinde yer alan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, Eylül ayında renovasyona girerek 2021 ilkbaharında yeni bir görünümle misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

İstanbul’un tarihi güzelliklerine birkaç adım mesafede yer alan ve 1996 yılından itibaren benzersiz bir misafir deneyimi sunan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, kapsamlı bir yenileme projesi başlatıyor.

Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad, yenileme süreciyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor: “Yaklaşık 25 yıl önce bir Four Seasons oteli olarak kapılarımızı açtıktan sonra dünyanın dört bir yanından misafirler ağırladık ve pek çoğu yıllar içinde sürekli misafirlerimiz haline geldi. COVID-19 nedeniyle pek çok insan şu an seyahat edemiyor. Biz de bu dönemi misafirlerimize rahatsızlık vermeyecek kapsamlı bir yenileme süreci için değerlendirmeyi düşündük.”

Yenileme sürecinde tasarımlar, otelin özgün hikayesinin yanı sıra İstanbul'un zengin kültür mirasından da ilham alacak. Yabancı ve yerli misafirler, bu sürecin sonunda Tarihi Yarımada'daki yegane beş yıldızlı lüks otel yolculuğunu, yeni ve yaratıcı deneyimlerle yaşayayabilecekler.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Marmara Denizi'nin nefes kesici manzaralarıyla çevrili otel, İstanbul’un köklü tarihi mirasını keşfetme açısından ideal bir konumda yer alıyor. Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet huzur veren, samimi ev ortamı hissini koruyup kentin zengin mirasına sahip çıkmaya devam ederken, her zamankinden de güzel bir tasarımla ilkbaharda yeniden kapılarını açacak. Pek çok ödül alan otel, içten ilgi ve yoğun duygusal bağ ile kişiye has hizmetler sunan ekibi sayesinde çok sayıda müdavim kazanmış durumda.

Four Seasons Hotels Istanbul yatırımcı şirketi Astay Gayrimenkul'un Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ise yenileme süreciyle ilgili; "2005 yılından bu yana Four Seasons ile güçlü bir ortaklık içindeyiz ve yenileme programını başlatmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu renovasyon, Four Seasons ile paylaştığımız kalite ve mükemmellik anlayışımıza olan bağlılığımızın bir yansıması. İşbirliğimizin daha nice yıllar sürmesini umut ediyoruz.”

Öte yandan, Sultanahmet’in kardeş oteli Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, İstanbul’daki konaklamalarında Four Seasons deneyimini arayan misafirleri ağırlamaya devam edecek. Boğaziçi kıyısındaki bir 19. yüzyıl Osmanlı sarayında resort deneyimi yaşatan Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, modern İstanbul’un dinamizm ve canlılığına yakınlığıyla da öne çıkıyor.