Teknolojisiyle, küçük ev aletleri pazarında fark yarattı

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Türkiye’de en çok AirFryer modeline sahip olan marka konumundaki Wiami, robot süpürge ve akıllı yağ ölçer tartı ile pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Küçük ev aletleri pazarına geliştirdiği akıllı ürünler ile dahil olan Wiami Home Technology; mutfak, temizlik ve sağlık alanındaki ürün gamıyla kullanıcılarının yaşamını kolaylaştırıyor.

Ar-Ge destekli inovasyon ürünlerine bir yenisini daha ekleyen Wiami, rapidair teknolojisine sahip yeni ürünü 6,5 L inox’u tüketicileriyle buluşturdu.

Wiami Home Technology Genel Müdürü Hayrettin Yılmaz yeni model Airfryer hakkında şu bilgileri verdi: “6,5 L inox Ar-Ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Kullanım kolaylığı ve hijyen açısından daha gelişmiş bir model. Tutma haznesinin üzerinde bir tuş bulunuyor. Bu tuşa basıldığında sepet hazneden otomatik olarak ayrılıyor. Pişirme sırasında tek bir tuşla kapağı açıp yiyecekleri karıştırdıktan sonra ısı kaybı yaşamadan pişirmeye devam etmeyi sağlayan rapidair sadece inox modelinde kullandığımız bir teknoloji. Bu teknoloji ile ayrıca yağların aşağıya süzülerek hazneyi kirletmesinin de önüne geçiliyor.”

Hayrettin Yılmaz, “2021 yılının ağustos ayında faaliyete geçen markamız, sektörde kısa süre içinde kendine yer edinerek her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Şu an kendi sektörümüzde ilk beş marka içinde bulunuyoruz. Bunda hiç kuşku yok ki insanların evde kalma sürelerinin artmasının önemli bir payı var. Pandemi sürecini atlatmamıza rağmen bugün dahi insanların daha pratik yemek yapma ihtiyacı, yaşam alanlarında hijyene daha fazla önem vermesi ve sağlıklarına dikkat etmesi de gelişmiş teknolojiye sahip küçük ev aletlerinin kullanım oranını artırıyor. Biz de Wiami Home Technology olarak her evde ekosistemimizde bulunan ürünlerimizi konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yaklaşık bir yıl önce pazara 2 yeni AirFryer modeliyle girmiştik. Şu an bu sayıyı 17’ye çıkararak ürün bazında pazarda en çok AirFryer modeline sahip marka konumunda bulunuyoruz. Ayrıca buharlı pişirme seçeneği de sahip olan modellerimiz pazarda fark yaratıyor. AirFryer ürünümüzle bu yılın sonunda ise yüzde 20 pazar hakimiyeti hedefliyoruz” dedi.

Wiami’nin 2022 yılında ivme kazanan satış grafiğinin bu yılın ilk iki ayında da devam ettiğini ifade eden Yılmaz, “Şu an küçük ev aletleri sektöründe pazarda en çok tercih edilen üç markadan biriyiz. Marka olarak yüksek kaliteyi daha erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Sektörümüzde yer alan ürünler günlük yaşamda sık kullanıldığı için olası sorunlar daha sıklıkla yaşanıyor. Wiami ürünlerinin ise arıza oranı sadece yüzde %0.69. Özellikle satış sonrası destek konusunda iddialıyız. Kullanıcılarımızdan gelen tüm geri bildirimleri süratle değerlendirerek, geri dönüş sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.