PepsiCo, Lay’s Fırından için Facebook ve Instagram çözümleri kullandığı dijital kampanya ile TV’de yakaladığı erişimi yüzde 17 artırdı ve medya yatırımı olarak TV’nin 4 katı fazla geri dönüş aldı.

Lay’s Fırından markasının bilinirliğini yükseltmek ve satışlarını artırmak için yola çıkan PepsiCo Türkiye, Facebook ve Instragram çözümleri kullandı. Salt TV reklamı yayınlamak yerine, hedef kitlenin Facebook üzerinden tükettiği ve onların mobil kullanımlarına uygun içerikler kullanan marka yaptığı bu iletişim sayesinde TV ile yakaladığı erişim üzerine yaklaşık yüzde 17 ek erişim sağladı. PepsiCO Türkiye Yiyecek Pazarlama Direktörü Osman Dilber ile Facebook ve Instagram üzerinden yürüttükleri dijital kampanya ve bu kampanyanın sonuçlarını konuştuk.

Facebook üzerinden yürüttüğünüz dijital kampanyadaki hedefiniz neydi?

Lay’s Fırından alt-markamızı tüketicilerimizi tüketirken kendilerini iyi hissedecekleri lezzetli cipslerle buluşturmak amacıyla 2012 yılında Türkiye’de lanse ettik. Ürünlerimiz yüzde 50 daha az yağlı olacak şekilde, kızartmak yerine fırında pişirme yöntemiyle üretiliyor ve farklı tatlarda lezzetli patates cipsleri olarak tüketicilerle buluşuyor. Ürünlerimiz tüketiciyle buluştuğunda beklentilerin üzerinde performans gösterdi ve birkaç yıl boyunca sunduğumuz yeni çeşitlerle bu alt markamızı canlı tutmaya devam ettik. Ancak 2017 yılına geldiğimizde markamızın yeniliğe ihtiyacı vardı, bilinirliği düşmüş ve satışlarımız stabilize olmuştu. Dolayısıyla hem markada hem ürün portföyünde hem de iletişimde yenilenme sağlayacak bir kampanya çalıştık. Bunun dijital bölümünde ise markanın bilinirliğini yükseltmek ve yeni tüketicilere ulaşmak, böylece satışlarımızı artırmak birinci hedefimizdi.

Lay’s Fırından için tasarladığınız dijital kampanyada hangi Facebook çözümlerini kullandınız?

Bu kampanyada Facebook & Instagram’ın kampanyamıza uygun olan neredeyse tüm çözümlerini kullandık diyebiliriz. Medya planlama ajansımızın da desteği ile R&F modelinde ilerledik, hedef kitlemizin yarısından fazlasına optimum bir frekansta erişmeye çalıştık. Ardından içeriklerimizle ilgilenen kullanıcılara devam niteliğinde olan yeni içerikler göstererek onları satın almaya yönlendirmeye çalıştık.

Tüm bunları yaparken bizim için en kritik nokta doğru içeriklerle bu modeli beslemek oldu. Çünkü tüketicilere izlemek isteyecekleri, her cihaza ve bulundukları her ortama uygun içerikler sunmasaydık bu sonuçlara ulaşamazdık. Bu amaçla salt TV reklamı yayınlamak yerine, hedef kitlenin Facebook üzerinden tükettiği ve onların mobil kullanımlarına uygun, sessiz izleme olanağı sağlayan içerikler kullandık.

TV kampanyasına paralel/ek olarak FB video kampanyası yapmanın iş sonuçlarına katkısı ne oldu? Kampanya sonuçlarını paylaşabilir misiniz?

Facebook ve GfK yardımıyla yaptığımız araştırma sonuçlarına göre, Facebook & Instagram mecraları üzerinden yaptığımız iletişim sayesinde TV ile yakaladığımız erişim üzerine yaklaşık yüzde 17 ek erişim sağladık. Bu da aslında TV gibi en büyük kitle iletişim aracı ile eriştiğimizin üzerinde oldukça değerli bir kitleye Facebook & Instagram ile ulaşabildiğimizi gösterdi. Bunun dışında medya yatırımı olarak da TV’nin 4 katı daha fazla geri dönüş (ROI) getirdiğini tespit etmiş olduk.

Ürün bilinirliği artırarak satış yapmayı hedefleyen diğer işletmelere neler önerirsiniz?

Artık dijitalde hedef kitleye ulaşmak için yepyeni modeller oluştu. Biz de bu modelleri markalarımızda trendleri takip ederek ve deneme yanılma projeleri yürüterek keşfediyoruz. Geleneksel medya kullanımının dışında dijital medya kullanımlarında Facebook gibi önemli mass dijital kanalları ve partnerleri en baştan sürece dahil ederek, kampanya brief’i sürecinden sonuçları inceleme aşamasına kadar birlikte çalışarak ve en önemlisi de doğru ölçümleme yöntemlerini kullanarak kampanyalarını şekillendirmelerini öneririz. Bu süreç, hem hedeflerinize daha kolay ulaşabilmenize hem hedeflerinize ulaşırken nelerin daha etkili olduğunu anlayıp sonraki kampanyalarınız için öğretiler çıkarmanıza yardımcı olacak.



