'Üretimi iki katına çıkaracağız'

Türkiye’nin en büyük hidrojen peroksit üreticisi ve pazar lideri olarak 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen United Initiators Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolga Celayer, “Üretimimizin yüzde 20’sini ihraç ederken en büyük farkımız olan ‘Sürdürülebilirlik’ ilkesinden ödün vermiyoruz” dedi.

United Initiators Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolga Celayer’le yurt içi ve yurt dışındaki hızlı büyümelerini ve hedeflerini konuştuk;

Hidrojen Peroksit markası hakkında bilgi verir misiniz?

Hidrojen Peroksit A.Ş. ürettiği ürünle aynı isme sahip olan bir firma, bu anlamda tüm dünya genelinde tanınan bir marka. 20 yıldır Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Türkiye ve çevre coğrafyamızın en büyük H2O2 (Hidrojen peroksit) üretici olarak hizmet vermekte. 2019 yılındaki satış işlemi ile Almanya merkezli uluslararası kimya devi United Initiators (UI) bünyesine geçerek hem teknolojik anlamda hem de uluslararası 100 yılı aşkın deneyimi olan grubun getirmiş olduğu güçle şirket olarak çok ciddi anlamda bir yol kat etmiş durumdayız. United Initiators (UI), Almanya, Fransa, Hindistan, ABD, Çin, Avustralya, Kanada, Türkiye’de yer alan toplam 11 tesisiyle tüm dünya için üretim yapıyor, peroksit bazlı başlatıcıların ve özel kimyasalların küresel ve lider üreticisi olmayı sürdürüyor.

Türkiye yatırımından bahseder misiniz?

2022 yılı itibariyle mevcut üretim hatlarımızı büyüterek üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak yatırıma başladık. Sürdürülebilir kalite mantalitesiyle proseslerimizi daha hassas hale getirirken üretim çıktımızı da ikiye katlıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin sayılı kimya üreticilerinden biriyiz. Ülkemiz son yıllarda kimya ürünleri üretiminde yaptığı ciddi atılıma bizler de Hidrojen Peroksit A.Ş. olarak kendi payımıza düşen yatırımı yaptığımıza inanıyoruz. Türkiye kimya sektörü 2023 ‘ün ilk 3 ayında 7,4 milyar USD ihracat rakamına ulaştı. Bunda 100 üzerinde ülkeye ihracat yaparak bizlerin de payının olduğunu bilmek gurur verici.

Hangi ülkelerde ve satış kanallarında faaliyet gösteriyor?

United Initiators 8 ülkede 11 üretim tesisiyle uluslararası büyük bir üretici konumunda, bu tesislerimizde Hidrojen peroksit, persülfatlar ve organik peroksitler üretiyoruz.

Türkiye fabrikamızda ürettiğimiz hidrojen peroksiti Güney Amerika’dan Tayvan’a, Kanada’dan Güney Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada dünyanın 100’ün üzerinde farklı ülkesine ihraç ederek ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunduğumuzu düşünüyor, yeni ürünler yeni pazarlar peşinde ciddi çaba sarf ediyoruz.

Ürün hangi sektörlerde kullanıyor?

Modern dünyada atılan her adım aynı zamanda ürünlerimizi bir adım öteye taşıyor. Şu anda bu, günlük hayatın her alanına dokunan bir ürün çeşitliliğine yansımış durumda. Aslında farkında olmadan evinizdeki birçok ürünün içinde veya üretiminde hidrojen peroksit bulunmakta.

Ürünlerimiz, aslında günlük yaşamımızdaki birçok uygulama ve ürün için son derece temel bileşenlerdir ve çok çeşitli polimerler ve polimer bazlı malzemelerin üretimi için, saç beyazlatma, dezenfeksiyon, protez temizliği ve diş beyazlatma gibi tüketici alanlarında kullanılmaktadır.

Sektör olarak baktığımız kağıt üretimi, tekstil beyazlatma, deterjan ve temizlik kozmetiği, madencilik, gıda, elektronik ve ilaç sektörü gibi yaygın bir alanda kullanılıyor hidrojen peroksit. Endüstriyel uygulamalar, baskılı devre kartlarının dağlanması, kimyasal sentez, petrol ve gaz arama, toprak ıslahı ve tekstil prosesleri, madencilik gibi çok daha fazlasını içerir.

Gelecek dönem hedefleriniz ve planlarınız nelerdir?

Söz konusu United Initiators olunca yatırım ve farklı ürünlerin üretildiği sektörler her daim programımızda. Dünya konjoktürünün el verdiği ölçüde yatırım planlarımız mevcut. COVİD ile başlayan süreç sonrası son yıllardaki çalkantılı dünya ekonomisi birçok küresel üretici için yatırım kararlarını erteleme sebebi olsa da United Initiators için masada birçok yatırım fikri mevcut. Bunun başlangıcı da Türkiye’deki tesislerimizde üretim kapasitemizi iki katına çıkarma yatırımımız.

2023 ajandanızın en önemli konusu nedir?

Bu sene en önemli konularımızdan ikisini; Çalışanlarımız için DEI&B ve üretim tarafımız için ESHQ olarak adlandırabiliriz. United Initiators grubunun altında çok farklı millet ve kültürden çalışanlarımız bulunuyor 2023 yılı boyunca DEI&B (Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet) bilincine odaklanıyoruz ve küresel kültürel farkındalık yaratarak her çalışanın görüldüğünü, duyulduğunu ve değer verildiğini hissetmesini istiyoruz.

Hidrojen peroksitin çok çevreci bir kimyasal olması bir yana, kimyasal üreticilerinin her daim dikkat etmesi gereken önemli konulardan Çevre, güvenlik, sağlık, kalite (ESHQ) konularına çok dikkat ediyor, bu hususlardaki proseslerimizi titizlikle inceliyor ve yeniliyoruz. Her koşulda ESHQ her zaman önceliklidir, bu nedenle sloganımız "Önce Güvenlik!".

Diğer yandan grubumuz içerisinde, 2023 yılı boyunca Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet bilincine odaklanacağız ve DEI&B haber bültenlerini periyodik olarak almaya başlayacaksınız. Bu haber bültenleri sıcak konulara odaklanacak ve küresel kültürel farkındalık günlerini ve festivallerini kutlayacak. Hepimiz farklı kültürleri ve onların tarihlerini duyarak öğrenebilir ve büyüyebiliriz.

Sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik; özellikle son yıllarda firmamızın en hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Bu anlamda sadece söylemde kalmak yerine ciddi aksiyonlar aldık ve bu bizleri çok mutlu ediyor.

Kanada, Almanya ve Türkiye'deki tesislerimizde %100 yenilenebilir kaynaklardan elektrik alınarak üretim yapılmakta. Bu oran Hindistan fabrikamızda ise %50.

United Initiators, 2045 hedefini şimdiden koymuş durumda. 2045 yılına kadar küresel net sıfır CO2 emisyonunu hedefliyoruz ve bu uğurda şimdiden son 20 yılda güvenlik, çevre ve enerji verimliliğine dünya çapında 100 Milyon €'dan fazla yatırım yaptık. Almanya’nın Münih kentindeki genel merkezimizde 1996'dan 2020'ye kadar enerji tüketimimizi ton ürün başına % 44 oranında azalttık. Bununla da kalmıyoruz ve yürütülen AR-GE projelerimizin % 45'inden fazlası sürdürülebilirlik konularını ele alıyor.