Zorlu Holding’in gelecek vizyonu Akıllı Hayat 2030’un en önemli projelerinden biri olarak gördüğü kurum içi girişimcilik platformu Parlak Bi’Fikir kapsamında, yatırım görüşmesi yapma hakkı kazanan 3 takım, 14 Kasım 2019 Perşembe günü, Zorlu PSM’de düzenlenen ödül töreninde belli oldu.

Parlak Bi’Fikir platformuna gelen yüzlerce fikir arasından seçilerek tohum yatırımı alan 5 proje takımı, 14 Kasım Perşembe günü, nihai yatırım almak için Jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Gayrimenkul Grubu Başkanı Mesut Pektaş, Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanı Murat Zeren, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz ve İK Grup Başkanı Necmi Kavuşturan ve Üst Yönetimin de yer aldığı Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yatırım görüşmesi yapma hakkı kazanan 3 takım belli oldu.

MRT Technologies, AbilityPool ve Jungo yatırım odasında

Açıklanan sonuçlara göre; 0-7 yaş arası çocuklarda büyük bir sorun olan göz tembelliği için geliştirdiği akıllı gözlüğü ile MRT Technologies, sosyal sorumluluk projelerine yönelik yetenek paylaşımına odaklanan dijital uygulaması ile AbilityPool ve bireysel ve ekip gelişimine olanak sağlayan dijital iş yönetimi uygulamasıyla Jungo takımları yatırım görüşmesi yapma hakkı kazandı. Bu takımlar, yatırım görüşmesi için Zorlu Holding ile masaya oturacak. Bu süreç sonunda yatırım için el sıkışılan projelere Zorlu Holding yüzde 25 ortak olacak. Bunun dışında hukuk, muhasebe, finans gibi birçok destek de Zorlu Holding tarafından verilecek.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu: “Kurum içi girişimcilikle inovasyonu harekete geçiren bir kültür geliştirirken aynı zamanda yaptıkları işte anlam arayan Y kuşağının beraber neler yapılabileceğini görmelerini sağlıyoruz.”

Bugünün dünyasında ancak farklı olabilen şirketlerin öne çıktığını ve bunun birçok yöntemi olduğunu dile getiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu; “Şirketler bu farkı, Ar-Ge ve çeşitli yöntemlerle yaratabilir. Bizim de şirketlerimizde çok büyük ve yetkin Ar-Ge ekiplerimiz var. Fakat bizim gibi farklı sektörleri içerisinde barındıran ve farklı fikirlere ihtiyacı olan holding yapılarında Ar-Ge ve inovasyonu kapalı kapılar ardında yaparak ancak bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Bilgiye erişimin oldukça kolay olduğu bir dünyada bireysel fikir üreterek ancak bir yere ilerleyebiliyorsunuz. Bu yolda inovasyonu doğru kullanabilmenin en önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de alttan fikirlerin gelmesini sağlayacak ve inovasyonu harekete geçirecek bir kurum kültürüne ihtiyaç var. Bizim kurum içi girişimciliğe odaklanmamızda da temel çıkış noktamız bu oldu. Bununla birlikte bugün yeni nesil tarafından şekillenen bir dünyada yaşıyoruz. Bu kuşaklar için sadece bir işte çalışmak yetmiyor, aynı zamanda yaptıkları her işte anlam arıyorlar. Beraber ne yapılabileceğini görmek istiyorlar. Kurum içi girişimcilik aslında birlikte çıkılan bu yolda aynı zamanda yeni neslin anlam arayışına da katkı sağlıyor. Bir yandan da Y kuşağını yenidünyaya da hazırlamamız gerekiyor. Bizim kurum içi girişimcilik projemizin böyle bir fonksiyonu da bulunuyor. Bu projeye katılan herkese hatalar yaparak bunlardan ders çıkarabilecekleri bir alan yaratıyoruz. En önemli kaynağımız olan insanların dene-yanıl yöntemleriyle mükemmele ulaşabilmelerine zemin sağlıyoruz. Bu yüzden bu sürecin kazananı bir ya da birkaç kişi değil tüm Zorlu Grubu oluyor” dedi.

Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal: “Kurum içi girişimcilik DNA’mızda yer alan inovasyonu canlandırırken çalışanlarımızın yaratıcılıklarını ortaya koyan, tüm paydaşlarımız için değer yaratan bambaşka bir Zorlu Holding’e hayat verecek”

Zorlu Holding olarak kurum içi girişimcilikle inovasyonu daha da güçlendirmek için yola çıktıklarını dile getiren Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal; “Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiren Akıllı Hayat 2030 vizyonumuzun bir parçası olarak kurum içi girişimliğe odaklandık. Bizim kurucularımızın DNA’sında da yer alan inovasyonu tüm grubumuzda canlandırarak, yeni kuşağın fikirleri, değişen algılarını kendi kültürümüzle birleştirdik. Bununla birlikte bu projenin insan kaynağının yaratıcıklarını ortaya koyacağı bir iş ortamı sunma açısından da önemli katkıları olacak. En fazla değer yaratacak paydaşımız olduğuna inandığımız insan kaynağımızın parlak fikirleri, uzun dönemde hem şirket değerimizi artıracak hem de inovasyon kapasitemizi sürdürülebilir kılacak, bambaşka bir Zorlu Holding ortaya çıkacak” dedi.

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt: “Zorlu Grubu olarak açık inovasyon konusunda Vestel Ventures ile ciddi bir deneyim ve tecrübeye sahibiz”

İnovasyonun kurumlar için opsiyonel olabileceğini aman start-uplar için bir zorunluluk olduğunu söyleyen Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt; “Bugün start-uplar ortalama bir şirketin 10 katı büyüme sağlıyor. Biz de kurum içi girişimciliğe girerken bu anlayışı içeriye nasıl taşıyacağımıza odaklandık. Zorlu Grubu olarak açık inovasyon konusunda Vestel Ventures ile ciddi bir deneyim ve tecrübeye sahibiz. Bugüne kadar 17 start-up kazandırdık. Bu tecrübeyle şimdi de Parlak Bi’ Fikir ile içeriden start-uplar çıkarmak istiyoruz. Sürece katılan herkes kazandı. Kazananlara biz yöneticiler de dahiliz. Herkes süreç boyunca çok şey öğrendi, çok fazla konuyla, sorunlarla, zorluklarla baş etmeyi öğrendik. Ama öğrenmek sürekliliği olan bir süreç hiçbir zaman bitmiyor. Sürece katılan tüm arkadaşlarımız bundan sonraki döngüde Parlak Bi’ Fikir mentoru olarak yeni gelecek takımlarla deneyimlerini ve öğrenimlerini paylaşacak. Yeni takımlarla birlikte öğrenmeye, gelişmeye devam edecekler. Bu öğrenimle bundan böyle bu sürece katılan ekipler ve onların yöneticilerinin performans puanlamasına etki edecek yeni bir düzenlemeyi İK Grubu Başkanlığımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin önde gelen şirketleri kurum içi girişimcilik tecrübelerini paylaştı

Ödül Töreni kapsamında düzenlenen panelde, TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nilsen Altıntaş, Koç Grubu Rekabet ve Fikri Haklar Koordinatörü Murat Peksavaş, Allianz İnovasyon Müdürü Hümeyra Boztunç ve Unilever Pazarlama Direktörü Özge Özmen Türkiye’den kurum içi girişimcilik örneklerini paylaştılar.

Yatırım Görüşmesine Hak Kazanan Parlak Fikirler

MRT Technologies:

Takım Üyeleri: Mert Kahyaoğlu, Ömer Gökçe Kuyucu, Ahmet Cenk Satılmış, Gözde Albayrak

Göz tembelliği tedavisinde kullanılan geleneksel metotların yerine kullanılmak üzere geliştirilen akıllı gözlük ile tedavi süresini en kısa ve etkili şekilde gerçekleştiriyor.

Gözlük, çocukların takmak isteyeceği ergonomi ile tedavi sürecinde tembel gözü aktif tutarak, tedavi etkisini artırıyor.

JUNGO:

Takım Üyeleri: Uğur Yavaş, Banu Akgül, Emel Kılıç, Mehmet Emre Akyol

Jungo, ekiplerin iletişim, proje takibi ve kariyer gelişim sıkıntılarını çözmeyi amaçlayan verimli iş yönetimi sağlayan, takım etkileşimi odaklı bir mobil çalışan platformu.

JUNGO uygulamanın ilk aşamasında 3 özellik sunacak:

Kanban board: Basit, minimalist ve kullanıcı dostu bir ekranda proje takibi

Rehber Proje/ departman özelinde rehber ile şirket içi iş ağındaki herkese kolay erişim. Tek bir uygulama ile iletişim, iş takibi yapabilme özelliği

Sosyal etkileşim: Bu alan ihtiyaçlara göre geliştirilecek. Haberler, makaleler, blog yazıları, etkinlik listeleri, video içerikler paylaşılabilecek. Sonraki aşamalarda mentorlük, şirket işi Medium-Linkedln vb. olarak çeşitlenecek.

AbilityPool

Takım Üyeleri: Ceren Ekinay, Özlem Ülker, Çağlar Ebeperi, Haydar Sinan Yıldırım

AbilityPool, firmaların sürdürülebilirlik ve işveren markası yolculuğunda kritik olan, gönüllülük süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan yetenek temelli bir dijital platformdur.

AbilityPool ile şirketler gönüllülük faaliyetlerini dijital ortamda takip etme fırsatına sahip oluyor ve sistem bu alanda raporlama, veriyi analiz etme imkânı veriyor. STK'lar ile organize ettiği projelere dijital altyapı sunarak, zamandan, iş gücünden ve maliyetlerden arınmış bir sisteme kavuşuluyor. Şirket çalışanlarına sunulan profil sayfası, çalışanın gönüllülük alanında var olabilmesini, şirketini temsil etme ve yetkinliklerini hem kullanma hem de geliştirme şansını veriyor.